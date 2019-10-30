В Чебоксарах по Сугутскому мосту открылось движение в четыре полосы

В Чебоксарах после 5 месяцев ремонта частично открылось движение на Сугутском мосту.

Работы проходили в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Их стоимость составляет 181,1 миллионов рублей.

В ходе первого этапа подрядчик обновил конструктивные элементы мостового сооружения - конусы, мостовые опоры, деформационные швы. Выполнил перенос и защиту инженерных сетей - наружного освещения, связи и интернет-кабели. Также была выполнена гидроизоляция сооружения инновационным материалом - битумно-полимерной эмульсией.

Вместо асфальтобетонного покрытия на половине моста уложен литой асфальт толщиной 6 сантиметров - высокоплотная смесь битума и минеральных веществ. Она обладает более высокой пластичностью и подвижностью, низкой пористостью, водонепроницаемостью и способна выдерживать большие деформационные растяжения и температурные перепады.

Перед самым открытием движения на мосту была нанесена разметка и перенесена контактная сеть для троллейбусов. Движение по отремонтированной части дороги открыто для всех видов транспорта.

При этом до весны здесь будет действовать ограничение скорости в 40 километров в час. Как отметили в администрации Чебоксар, вторая половина моста еще не отремонтирована, и ее нормативное состояние будет поддерживаться только ямочным ремонтом.

Реализация 2-го этапа ремонта Сугутского моста запланирована на март-сентябрь 2020 года.

"Ремонт Сугутского моста в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" позволит нам обеспечить устойчивые транспортные связи с Юго-Западным и Северо-Западными районами города Чебоксары", - отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.