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30.10.2019 19:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Чебоксарах завершилась реконструкция бульвара Электроаппаратчиков

Текст: Петров Евгений
В Чебоксарах после масштабной реконструкции открылось движение для транспорта по бульвару Электроаппаратчиков.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Стоимость работ составила свыше 48,4 миллионов рублей.

Подрядчик расширил проезжую часть протяженностью более 325 метров с двух до четырех полос.

Также были переустроены сети ливневой, хозяйственно-бытовой канализации и водопровода, кабельные линии, сети связи, наружного электроосвещения, отремонтированы светофоры.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Глава администрации Чебоксары Алексей Ладыков подчеркнул, что работы на бульваре Электроаппаратчиков выполнены раньше установленного срока - за 4 месяца.

"Объект сложный, с переносом коммуникаций. Подрядчик выполнили задачу качественно", - отметил сити-менеджер.

В нынешнем году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Чувашии работы ведутся на 55 объектах, при этом почти половина - 25 объектов - в Чебоксарах.

На сегодняшний день введено в эксплуатацию порядка 70 процентов запланированных объектов. Всего же на развитие транспортной системы республик до 2024 года запланировано выделить не менее 23 миллиарда рублей.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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"Важно, что государственная программа Президента Российской Федерации Владимира Путина воплощается в реальные дела. Мы не первый год обеспечиваем выполнение программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги", благодаря чему с каждым годом и дороги, и тротуары в городе становятся лучше", - подчеркнул глава Чувашии Михаил Игнатьев на открытии дороги.

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