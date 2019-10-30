В Чебоксарах завершилась реконструкция бульвара Электроаппаратчиков

В Чебоксарах после масштабной реконструкции открылось движение для транспорта по бульвару Электроаппаратчиков.

Стоимость работ составила свыше 48,4 миллионов рублей.

Подрядчик расширил проезжую часть протяженностью более 325 метров с двух до четырех полос.

Также были переустроены сети ливневой, хозяйственно-бытовой канализации и водопровода, кабельные линии, сети связи, наружного электроосвещения, отремонтированы светофоры.

Глава администрации Чебоксары Алексей Ладыков подчеркнул, что работы на бульваре Электроаппаратчиков выполнены раньше установленного срока - за 4 месяца.

"Объект сложный, с переносом коммуникаций. Подрядчик выполнили задачу качественно", - отметил сити-менеджер.

В нынешнем году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Чувашии работы ведутся на 55 объектах, при этом почти половина - 25 объектов - в Чебоксарах.

На сегодняшний день введено в эксплуатацию порядка 70 процентов запланированных объектов. Всего же на развитие транспортной системы республик до 2024 года запланировано выделить не менее 23 миллиарда рублей.

"Важно, что государственная программа Президента Российской Федерации Владимира Путина воплощается в реальные дела. Мы не первый год обеспечиваем выполнение программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги", благодаря чему с каждым годом и дороги, и тротуары в городе становятся лучше", - подчеркнул глава Чувашии Михаил Игнатьев на открытии дороги.