В Чувашии откроют Центр развития талантов

Более 213 миллионов рублей направят на приобретение высокотехнологичного оборудования для центра одаренных детей "Эткер" ("Наследие"), который возводится в Чувашии.

Об этом заявил глава республики Михаил Игнатьев на первом заседании попечительского совета нового учреждения. На нем, в частности, рассматривались ключевые направления работы будущего центра с учетом опыта федерального образовательного центра "Сириус".

Открывая заседание, Игнатьев отметил, что в Чувашии, как и в целом по стране, за последние годы создано множество различных площадок для выявления талантливых и перспективных детей.

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- Мы вкладываем огромные инвестиции из бюджета в интеллектуальное развитие наших детей, начиная с детского сада, - подчеркнул глава региона, напомнив, что соглашение с образовательным фондом "Талан и успех", в рамках которого создается центр одаренных детей, был подписан в феврале этого года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Центр "Эткер" будет иметь статуст государственного автономного учреждения дополнительного образования министерства образования и молодежной политики Чувашии.

В настоящее время учреждению передан имущественный комплекс площадью более 11 тысяч кв.метров, принадлежавший ранее Межрегиональному центру компетенций - Чебоксарскому электромеханическому колледжу. В его состав входят учебный корпус, лабораторный корпус, общежитие и спортивная площадка. Сейчас активно ведется работа по формированию инфраструктуры Центра одаренных детей, заключению соглашений о сотрудничестве с вузами, предприятиями, образовательными организациями республики и федеральными экспертами, разработке и апробированию программ. Открытие лабораторий будущего Центра запланировано на декабрь 2019 года.

Как сообщила директор центра "Эткер" Ольга Тарасенко, деятельность будет ориентирована на проектирование и реализацию интенсивных профильных краткосрочных программ (14-21 дней) с круглосуточным пребыванием детей по ключевым направлениям: "Наука", "Искусство", "Спорт". Зачисление школьников на профильные программы и проекты будет проходить на основе конкурсного отбора.

- Планируется, что численность участников каждой смены составит до 150 человек. В первый год работы Центра одаренных детей количество участников профильных смен составит более 500 человек, - пояснила Тарасенко.

Михаил Игнатьев отметил необходимость уделить большое внимание подбору и подготовке кадров для будущего учреждения.

- С одаренными детьми непросто работать. Необходимо набрать команду педагогов, которые не будут отставать от детей, - сказала глава Чувашии.

Справка "РГ"

В государственном информационном ресурсе о детях, проявивших выдающиеся способности, в настоящее время включено 2552 детей и представителей молодежи Чувашии, в том числе 1021 школьник.

В 2018 году республика была признана победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам российских регионов в рамках национального проекта "Образование".

В 2019 году в республике завершаются работы по созданию детского технопарка "Кванториум" в городе Новочебоксарске, Центра цифрового образования "IT-куб" в городе Канаше, Дома научной коллаборации им. С.А. Абрукова на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Республиканского модельного центра дополнительного образования детей и Республиканского центра по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. На эти цели предусмотрены средства федерального бюджета в размере 332,9 миллиона рублей, консолидированного бюджета Чувашской Республики - 39,2 миллиона рублей.

В 2020-2022 годах появятся еще три мобильных детских технопарка с целью обеспечения доступности образовательных практик для детей, проживающих в районах Чувашии, а также два Центра цифрового образования "IT-КУБ".