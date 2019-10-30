В Казани 8 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса

В Казани произошло столкновение троллейбуса и трамвая. В результате ДТП за медицинской помощью обратились восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Татарстана.

Как уточнили в региональном МВД, авария произошла в 15.24 на перекрестке улиц Гвардейская и Патриса Лумумбы. Установлено, что 43-летняя водитель трамвая, который следовал по улице Гвардейская, врезалась в троллейбус. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что трамвай выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Это произошло из-за отказа тормозной системы.

В результате ДТП пострадали восемь человек. Пять человек находятся в городской больнице №7, остальные отправлены в травмпункты. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Сейчас идет обследование пострадавших, после чего будет решаться вопрос о госпитализации.