Цели форума - повышение качества агрообразовательного процесса, формирование положительного имиджа сельскохозяйственных профессий и аграрного образования. Участники мероприятия - студенты и преподаватели образовательных учреждений аграрного профиля, молодые специалисты предприятий АПК, работники коллективных, фермерских и личных подсобных хозяйств, представители организаций по делам молодежи, развития сельского хозяйства и привлечения молодежи на село, руководители передовых сельхозпредприятий, представители молодежных общественных организаций.
1 ноября в МАУ "Дворец молодежи" Перми состоится торжественное открытие форума. Основной блок мероприятий пройдет в студенческом городке ФГБОУ ВО "Пермский ГАТУ", где состоится формирование шести команд из числа участников и прохождение образовательного блока из шести основных направлений:
- Инновационные направления в развитии современного АПК;
- Механизмы создания и государственной поддержки агробизнеса;
- Современный специалист АПК: основные требования, условия труда;
- Меры государственной поддержки молодого специалиста в АПК Пермского края;
- Фермеры и малый бизнес: примеры успешной реализации бизнес-идей в АПК Пермского края;
- Применение цифровых технологий в сегменте агробизнеса.
В программе форума - встречи с успешными молодыми предпринимателями и руководителями сельхозпредприятий, презентация и обсуждение проектов, затрагивающих интересы сельской молодежи в сфере предпринимательства.
Подведение итогов форума состоится 3 ноября в актовом зале аграрно-технологического университета.
Форум сельской молодежи Прикамья проходит на территории региона с 2012 года.
Организаторы форума в 2019 году: министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края и ФГБОУ ВО "Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова". Партнеры форума: Пермское региональное отделение ОМОО "Российский союз сельской молодежи", Пермское региональное отделение МООО "Российские студенческие отряды", ГАУ ДПО "Институт повышения квалификации - РМЦПК".
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