С 1 по 3 ноября 2019 года на базе Пермского аграрно-технологического университета пройдет восьмой форум сельской молодежи Прикамья - традиционное ежегодное мероприятие. В очередной раз студенты сельскохозяйственных специальностей со всех уголков Пермского края соберутся для активного общения и знакомства с возможностями и перспективами аграрного бизнеса.

Цели форума - повышение качества агрообразовательного процесса, формирование положительного имиджа сельскохозяйственных профессий и аграрного образования. Участники мероприятия - студенты и преподаватели образовательных учреждений аграрного профиля, молодые специалисты предприятий АПК, работники коллективных, фермерских и личных подсобных хозяйств, представители организаций по делам молодежи, развития сельского хозяйства и привлечения молодежи на село, руководители передовых сельхозпредприятий, представители молодежных общественных организаций.

1 ноября в МАУ "Дворец молодежи" Перми состоится торжественное открытие форума. Основной блок мероприятий пройдет в студенческом городке ФГБОУ ВО "Пермский ГАТУ", где состоится формирование шести команд из числа участников и прохождение образовательного блока из шести основных направлений:

- Инновационные направления в развитии современного АПК;

- Механизмы создания и государственной поддержки агробизнеса;

- Современный специалист АПК: основные требования, условия труда;

- Меры государственной поддержки молодого специалиста в АПК Пермского края;

- Фермеры и малый бизнес: примеры успешной реализации бизнес-идей в АПК Пермского края;

- Применение цифровых технологий в сегменте агробизнеса.

В программе форума - встречи с успешными молодыми предпринимателями и руководителями сельхозпредприятий, презентация и обсуждение проектов, затрагивающих интересы сельской молодежи в сфере предпринимательства.

Подведение итогов форума состоится 3 ноября в актовом зале аграрно-технологического университета.

Форум сельской молодежи Прикамья проходит на территории региона с 2012 года.

Организаторы форума в 2019 году: министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края и ФГБОУ ВО "Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова". Партнеры форума: Пермское региональное отделение ОМОО "Российский союз сельской молодежи", Пермское региональное отделение МООО "Российские студенческие отряды", ГАУ ДПО "Институт повышения квалификации - РМЦПК".

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