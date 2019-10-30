В Перми проверят школу, где ученики пытались выбросить подростка в окно

В Пермском крае начата проверка по факту инцидента в школе поселка Гайны, где ученики пытались выбросить одноклассника в окно. Об этом "РГ" сообщили в краевом ГУВД.

В полицию обратилась жительница Гайн с заявлением, что ее сына пытались выбросить в окно. Установлено, что такой факт имел место. Два школьника схватили сына заявительницы и поднесли к открытому окну. Во время беседы оба ученика утверждали, что это была всего лишь шутка, и никто не хотел выбрасывать мальчика.

Тем не менее, сейчас полиция Гайнского района проводит проверку по этому факту, устанавливая все обстоятельства случившегося.