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30.10.2019 18:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самаре сделали ставку на женщин-предпринимателей

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
В Самаре стартовала обучающая бизнес-программа для женщин-предпринимателей "Хочу, могу, делаю!" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Для участия в программе обучения поступило более сотни заявок. Фото: Андрей Кашковский Для участия в программе обучения поступило более сотни заявок. Фото: Андрей Кашковский
Для участия в программе обучения поступило более сотни заявок. Фото: Андрей Кашковский

В Самарской области с каждым годом все больше женщин реализуют успешные бизнес-проекты, поэтому их поддержка - одна из важных задач для региональных властей. В области действуют целевые меры поддержки именно женского предпринимательства, например, особые условия займов на развитие бизнеса женщинами-руководителями. Напрямую с предпринимателями в регионе работает Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" сопровождает бизнес-проекты на всех этапах их реализации.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Начавшийся бизнес-курс для женщин-предпринимателей - одна из мер поддержки. Участие в нем для жительниц региона бесплатное. Курс обучения был разработан Деловой средой от Сбербанка совместно с Фондом "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области". Программа рассчитана на четыре недели обучения, она включает пять лекций и четыре вебинара от ведущих экспертов и российских предпринимателей. Для участия в программе обучения поступило более сотни заявок.

Женщин научат подбирать сильную команду для ведения бизнеса, вести эффективные переговоры с клиентами и потенциальными партнерами, управлять продажами и финансами, продвигать бизнес в интернете, повышать конкурентоспособность своего дела.

В первый день учебы 29 октября вместе с участницами курса определяла точки роста для бизнеса, помогала сформировать правильные убеждения и сильное окружение основатель образовательного проекта "Happy Академия" Ксения Ульянова. По итогам занятия женщины получили готовую самопрезентацию и детальный портрет своей целевой аудитории, составили уникальное торговое предложение для бизнеса, проработали четкий план позиционирования и работы с конкурентами и чек-лист для упаковки компетенций.

Подобные обучающие мероприятия для женщин-предпринимателей проводятся в Самарской области не впервые. В октябре в регионе завершился федеральный проект по поддержке женского предпринимательства "Мама-предприниматель", в котором 90 слушательниц бесплатно получили знания основ ведения бизнеса.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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В Самарской области тренинги "Мама-предприниматель" прошли на базе НП "Ассоциация предпринимательства городского округа Сызрань", ГКУ Самарской области "Информационно - консалтинговое агентство Самарской области" и МАУ городского округа Тольятти "Агентство экономического развития" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Программа проводилась в два этапа. На первом состоялись тренинги в трех городах: Самаре, Сызрани и Тольятти. В течение пяти дней в каждом из городов участницы программы участвовали в лекциях и мастер-классах, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей. На втором этапе были отобраны 18 лучших бизнес-проектов для конкурса. Победитель получил грант в размере 100 000 рублей на реализацию проекта.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Девушки, женщины все активнее занимаются бизнесом. Безусловно, любой профессиональный вид деятельности связан с личными качествами каждого человека, и никто не подвергает сомнению, что в Самарском регионе живут гениальные, уверенные в себе, грамотные женщины. В последнее время мы наблюдаем тренд перехватывания предпринимательской инициативы у мужчин. Например, на региональном туре федерального проекта "Ты предприниматель" победила девушка, которая убедила членов жюри, что ее проект более эффективен, перспективен и интересен с социально-экономической точки зрения. Теперь она будет представлять наш регион на федеральном уровне. Мероприятие вроде бизнес-курса "Хочу, могу, делаю!" направлено как раз на поиск и развитие таких талантливых представительниц женского пола.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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