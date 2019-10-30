В Саратовской области прибавится две тысячи гектаров орошаемых земель

В Саратовской области до конца года в эксплуатацию введут более двух тысяч гектаров орошаемых земель. Развитие мелиоративного комплекса региона ведется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и региональной программы "Экспорт продукции АПК".

В Марксовском и Пугачевском районах Саратовской области два предприятия проводят работы по строительству и реконструкции трех участков орошения площадью 2 275 гектаров. На этой территории будет работать 17 дождевальных машин.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, площадь орошаемых земель за последние семь лет благодаря господдержке в Саратовской области выросла на 56 тысяч гектаров.

На строительство и реконструкцию мелиоративных систем из бюджета были выделены субсидии на 1,4 миллиарда рублей. Это позволило бизнесу компенсировать более 40 процентов своих затрат по инвестиционным проектам.

В результате реализации национального проекта в Саратовской области экспорт сельскохозяйственной продукции к 2024 году должен вырасти до 773 миллионов долларов США.

К восьмидесятым годам прошлого века площадь орошения составляла в Саратовской области более 500 тысяч гектаров, сейчас она примерно в два раза меньше.