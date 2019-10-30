В Саратовской области прибавится две тысячи гектаров орошаемых земель

В Марксовском и Пугачевском районах Саратовской области два предприятия проводят работы по строительству и реконструкции трех участков орошения площадью 2 275 гектаров. На этой территории будет работать 17 дождевальных машин.
По данным регионального министерства сельского хозяйства, площадь орошаемых земель за последние семь лет благодаря господдержке в Саратовской области выросла на 56 тысяч гектаров.
На строительство и реконструкцию мелиоративных систем из бюджета были выделены субсидии на 1,4 миллиарда рублей. Это позволило бизнесу компенсировать более 40 процентов своих затрат по инвестиционным проектам.
В результате реализации национального проекта в Саратовской области экспорт сельскохозяйственной продукции к 2024 году должен вырасти до 773 миллионов долларов США.
К восьмидесятым годам прошлого века площадь орошения составляла в Саратовской области более 500 тысяч гектаров, сейчас она примерно в два раза меньше.