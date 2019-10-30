В селах Чувашии создадут спортплощадки для подготовки к ГТО

Новости

Осужден экс-глава курганского УФСИН, чей дом строили заключенные 14:35
В Ленобласти за растрату в доме престарелых завели уголовное дело 14:34
В Твери опрокинулся автобус с пассажирами, водитель сбежал 14:32
Hyundai Tucson нового поколения попался на видео 14:29
Состоялось заседание Оргкомитета ПМЭФ-2020 14:17
В Омске создали мобильную радиостанцию для Арктики 14:07
Татьяну Потяеву переназначили на пост уполномоченного по правам человека в Москве 14:04
Медведев призвал сконцентрироваться на росте инвестиций в РФ 14:02
В России отзывают более 700 Skoda Rapid 14:00
Аваков разрешил Зеленскому "нормандский формат" 13:58
Режиссер "Игры престолов" поставит сериал о закате Таргариенов 13:50
Найдено таинственно пропавшее в XVIII веке судно 13:46
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов 13:41
Toyota объявила старт продаж в России нового RAV4 13:40
МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции о признании геноцида армян 13:40
Футболист "Спартака" Андре Шюррле: Отыграю еще один или два сезона 13:38
Объявлены российские цены на полноприводные Peugeot и Citroen 13:35
Памфилова: Надо создать базу для проверки судимости у кандидатов 13:33
На Ставрополье школы получили просроченную почти на год рыбу 13:27
В Петербурге квартиру Пушкина выставили на продажу за 55 млн рублей 13:24
Беспилотники доставят томским студентам еду и книги 13:23
Преступники ограбили виллу экс-футболиста "Зенита" Маркизио 13:04
Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда 13:02
Михалкова ушла из "Уральских пельменей" 13:00
GM выполнил требования бастующих рабочих и потерял 3 млрд долларов 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
30.10.2019 13:26
Проект: В регионах

В селах Чувашии создадут спортплощадки для подготовки к ГТО

Текст: Сергей Кирсанов
В девяти районах Чувашии появятся площадки со спортивным оборудованием для подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Строительство осуществляется в рамках федерального и регионального проектов "Спорт - норма жизни". В ближайшее время площадки откроются в Алатырском, Ибресинском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Порецком, Чебоксарском, Яльчикском и Янтиковском районах.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Михаил Игнатьев встретился с учениками детского центра "IT-Куб"

Как пояснили в администрации главы республики, на территориях уже подготовлены бетонные основания, укладывают специальное полимерное покрытие, монтируют дренажные системы. Стоимость оборудования одной площадки составляет 3 миллиона рублей.

- Все необходимое оборудование, утвержденное приказом Минспорта России, уже доставлено в районы. Задача муниципалитетов - до конца года завершить работы по их установке, - отметил министр физической культуры и спорта Чувашии Михаил Богаратов.

Площадь спортплощадок составляет 315 квадратных метров. Каждая будет оборудована физкультурными комплексами, турниками, брусьями, баскетбольным щитом с кольцом, уличными тренажерами и многим другим.

Протестировать свои возможности и сдать нормативы комплекса ГТО на них смогут все желающие. Кроме того, объекты планируется использовать в учебно-тренировочном процессе спортсменов.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В Чувашии назвали число семей, получивших льготную ипотеку

За три года реализации программы "Спорт - норма жизни" в Чувашии смонтируют 17 спортплощадок ГТО. В 2020 году площадки планируется возвести в Вурнарском, Козловском, Марпосадском, Урмарском и Цивильском районах, в 2021 году аналогичное оборудование получат Аликовский, Канашский и Моргаушский районы.

В общей сложности из федерального бюджета на эти цели республика получит более 49 миллионов рублей.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство Израиля в России приостановило работу
В МИД ответили на планы Украины провести учения возле Крыма
Названа причина расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли
СМИ: Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского убрали важные фразы