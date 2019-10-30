В селах Чувашии создадут спортплощадки для подготовки к ГТО

В девяти районах Чувашии появятся площадки со спортивным оборудованием для подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО.

Строительство осуществляется в рамках федерального и регионального проектов "Спорт - норма жизни". В ближайшее время площадки откроются в Алатырском, Ибресинском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Порецком, Чебоксарском, Яльчикском и Янтиковском районах.

Как пояснили в администрации главы республики, на территориях уже подготовлены бетонные основания, укладывают специальное полимерное покрытие, монтируют дренажные системы. Стоимость оборудования одной площадки составляет 3 миллиона рублей.

- Все необходимое оборудование, утвержденное приказом Минспорта России, уже доставлено в районы. Задача муниципалитетов - до конца года завершить работы по их установке, - отметил министр физической культуры и спорта Чувашии Михаил Богаратов.

Площадь спортплощадок составляет 315 квадратных метров. Каждая будет оборудована физкультурными комплексами, турниками, брусьями, баскетбольным щитом с кольцом, уличными тренажерами и многим другим.

Протестировать свои возможности и сдать нормативы комплекса ГТО на них смогут все желающие. Кроме того, объекты планируется использовать в учебно-тренировочном процессе спортсменов.

За три года реализации программы "Спорт - норма жизни" в Чувашии смонтируют 17 спортплощадок ГТО. В 2020 году площадки планируется возвести в Вурнарском, Козловском, Марпосадском, Урмарском и Цивильском районах, в 2021 году аналогичное оборудование получат Аликовский, Канашский и Моргаушский районы.

В общей сложности из федерального бюджета на эти цели республика получит более 49 миллионов рублей.