В селах Чувашии создадут спортплощадки для подготовки к ГТО

Строительство осуществляется в рамках федерального и регионального проектов "Спорт - норма жизни". В ближайшее время площадки откроются в Алатырском, Ибресинском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Порецком, Чебоксарском, Яльчикском и Янтиковском районах.
Как пояснили в администрации главы республики, на территориях уже подготовлены бетонные основания, укладывают специальное полимерное покрытие, монтируют дренажные системы. Стоимость оборудования одной площадки составляет 3 миллиона рублей.
- Все необходимое оборудование, утвержденное приказом Минспорта России, уже доставлено в районы. Задача муниципалитетов - до конца года завершить работы по их установке, - отметил министр физической культуры и спорта Чувашии Михаил Богаратов.
Площадь спортплощадок составляет 315 квадратных метров. Каждая будет оборудована физкультурными комплексами, турниками, брусьями, баскетбольным щитом с кольцом, уличными тренажерами и многим другим.
Протестировать свои возможности и сдать нормативы комплекса ГТО на них смогут все желающие. Кроме того, объекты планируется использовать в учебно-тренировочном процессе спортсменов.
За три года реализации программы "Спорт - норма жизни" в Чувашии смонтируют 17 спортплощадок ГТО. В 2020 году площадки планируется возвести в Вурнарском, Козловском, Марпосадском, Урмарском и Цивильском районах, в 2021 году аналогичное оборудование получат Аликовский, Канашский и Моргаушский районы.
В общей сложности из федерального бюджета на эти цели республика получит более 49 миллионов рублей.