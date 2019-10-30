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30.10.2019 13:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Тольятти предприятия активно подключились к нацпроекту

Текст: Анна Шепелева (Самара)
На днях корреспондент "РГ" побывал на производственной площадке - тольяттинском заводе стальных колес. Всего два месяца назад предприятие стало участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", который курирует министерство промышленности и торговли Самарской области. В минувший понедельник здесь защитили проект по перезагрузке предприятия, так что уже сейчас можно убедиться в будущем эффекте от внедрения на потоке принципов бережливого производства.
В качестве пилотного производственного участка на предприятии был выбран поток изготовления стального диска. Фото: Правительство Самарской области В качестве пилотного производственного участка на предприятии был выбран поток изготовления стального диска. Фото: Правительство Самарской области
В качестве пилотного производственного участка на предприятии был выбран поток изготовления стального диска. Фото: Правительство Самарской области

Проект на предприятии от Регионального центра компетенций в сфере производительности труда ведет тренер-эксперт Александр Журавлев - к слову, аттестованный федеральным центром компетенций. Специалисты под его началом изучили производственные потоки на заводе и обнаружили потенциальные "узкие места", которые мешают наращиванию производительности труда на предприятии. По словам Александра Журавлева, на производстве помимо организационных проблем есть очевидные потери, которые можно избежать, сократив простой оборудования и снизив запасы незавершенной продукции в потоке.

Фото: Правительство Самарской области
В РЦК рассказали, как повысить производительность труда без затрат

В качестве пилотного производственного потока для создания участка-образца был выбран поток изготовления стального диска. Общими усилиями на предприятии была создана специальная команда, куда вошли в том числе и специалисты завода, провели хронометраж и подсчитали, что слишком много времени уходит на переналадку оборудования. Временные затраты вполне можно сократить на треть. Навести порядок помогла видеозапись производственного процесса. На кадрах видно, что наладчик тратит лишнее время на "походы" за инструментом. Работа над логистикой и инструмент под рукой усовершенствуют процесс.

Уже внесли технологические изменения еще на двух участках - покраски и калибровки. К середине декабря здесь будет полная автоматизация. В итоге два сотрудника высвободятся, им уже подобрали другой фронт работ.

- Когда все намеченные задачи на данном потоке производства стального колеса будут выполнены и он станет эталонным, тогда все результаты, достигнутые на этом участке, будут ретранслированы на другие подразделения завода. Для нас главное, что нацпроект по повышению производительности труда - это  уникальная возможность получить  практический опыт и знания, которые  смогут применяться  для каскадирования изменений и усовершенствования производственных процессов в дальнейшем, - отметил главный  инженер завода и руководитель проекта Юрий Дрюков.

Фото: Правительство Самарской области
Еще на 20 самарских предприятиях результативно завершится нацпроект

К середине января следующего года на пилотном потоке завода в общей сложности необходимо будет решить более двух десятков задач. В итоге эффективность производства должна увеличиться на 30 процентов. После чего принципы бережливого производства перенесут и в другие цеха. А предприятие сможет рассчитывать на получение льготного займа от федерального Фонда развития промышленности под один процент годовых на пять лет - до 300 миллионов рублей. Он дается только после реализации проекта на пилотном потоке по повышению производительности труда и сертификации потока со стороны ФЦК.

Справка "РГ"

В Самарской области подали заявки на участие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" около 80 предприятий. На 12 заводах методы бережливого производства уже внедрены и дали эффект вплоть до увеличения выручки. В процессе завершения проекта - еще 20 самарских предприятий.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Промышленность – драйвер роста Самарской области
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