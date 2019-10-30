В Ульяновской области усилили поддержку молодых кадров на селе

Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области расширили число выпускников, которые могут претендовать на помощь со стороны региона при трудоустройстве в сельской местности и малых городах. К ним отнесли молодых журналистов, начинающих работать в районных или муниципальных СМИ.

Соответствующие поправки внесены в региональный закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области".

Как пояснили в пресс-службе Законодательного Собрания, меры социальной поддержки предполагают единовременную денежную выплату в размере десяти тысяч рублей. А также ежемесячную добавку к зарплате в течение первых шести месяцев работы - в размере тысячи рублей. Тем, кто будет работать в сельской местности, также полагается компенсация на оплату жилья и отопления.

Новые меры поддержки будут действовать с 2020 года. Дипломы по специальности "Журналистика" в следующем году получат 22 выпускника ульяновских университетов.

По мнению председателя социального комитета Законодательного Собрания Ульяновской области Сергея Шерстнева, к вопросу о возвращении молодых специалистов на малую родину необходимо подходить шире. В молодых кадрах нуждаются не только средства массовой информации, но и другие сферы.

- Должна быть разработана межведомственная программа по возврату в районные центры молодых специалистов всех направлений. В первую очередь, требуются учителя, врачи, инженеры, - считает первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ульяновской области Василий Гвоздев.

В регионе уже оказывают материальную поддержку специалистам, начинающим карьеру в сельском хозяйстве. После заключения трудового договора с сельхозпредприятием или фермером им полагаются подъемные. В течение первых трех лет работы сумма выплат составит 200 тысяч рублей. Также предусмотрены доплаты к заработной плате - по пять тысяч рублей выпускникам вузов и по три тысячи рублей выпускникам средних учебных заведений. Мерами поддержки уже воспользовались 640 молодых специалистов.

Среди них выпускники инженерного факультета Ульяновского государственного аграрного университета (УлГАУ). Здесь обучаются 80 студентов на потоке, из них 30 - представительницы слабого пола. Девушки наравне с юношами не только водят комбайны и тракторы, но при необходимости могут их починить, а если нужно и модернизировать.

Третьекурсница Вера Гаврилова легко справляется с любой техникой и к тому же выступает соавтором 13 патентов по новым агрегатам.

- Пока я учусь, мне выплачивают три стипендии, - рассказывает Вера Гаврилова. - Одну от вуза за хорошую учебу, вторую - за активную научную деятельность. Недавно я стала стипендиатом правительства РФ и дополнительно мне выплачивают пять тысяч рублей за победу в конкурсе приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики.

Инженерные специальности становятся все более популярными у молодых людей.

- В наши дни сельхозтехника заметно изменилась. Теперь ею может управлять даже хрупкая девушка. В селах требуются не механизаторы, а инженеры с высшим образованием. Наша задача помочь им построить карьеру, - говорит декан инженерного факультета УлГАУ Андрей Павлушин.

В сфере здравоохранения в Ульяновской области действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", в рамках которых молодые специалисты с высшим образованием получают миллион рублей при поступлении на работу в сельской местности и 500 тысяч рублей - специалисты до 50 лет включительно, имеющие среднее профессиональное образование. В сфере образования молодым специалистам предоставляется единовременная денежная выплата 10 тысяч рублей и ежемесячная выплата в тысячу рублей в течение трех лет. Молодым учителям в сельской местности дополнительно выдают единовременные денежные выплаты за первый год работы - 20 тысяч рублей, за второй - 40 тысяч рублей, за третий - 60 тысяч рублей.