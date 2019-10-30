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30.10.2019 17:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ульяновской области взяли под контроль реставрацию памятников Победы

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Председатель Законодательного Собрания Валерий Малышев лично проинспектировал ход ремонтных работ в рабочем поселке Сурское.

Здесь ведется реконструкция Аллеи Героев, где расположен памятник воину-победителю и 12 барельефов солдатам, ушедшим на фронт из местных сел и прославившихся своими подвигами.

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- У нас 12 Героев Советского Союза, ни в одном районе Ульяновской области столько нет. В годы Великой Отечественной на фронт были призваны около 15 тысяч наших земляков, в том числе 589 женщин. Были части, которые полностью формировались за счет жителей Сурского района. Например, 481-й отдельный Краснознаменный саперный батальон. Уроженцы Сурского участвовали во всех крупнейших военных операциях Великой Отечественной войны и удостоены правительственных наград. Почти семь тысяч из них не вернулись с поля боя, - говорит глава администрации Сурского района Дмитрий Колгин.

В центре рабочего поселка в память о павших войнах горит Вечный огонь. В день 45-летия Победы здесь открыли Аллею Героев, с тех пор она не ремонтировалась. К 75-летней годовщине в Ульяновской области инициировали работы по реконструкции и благоустройству памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне за счет фонда местных инициатив. Главной особенностью проекта является активная позиция местных жителей. Население участвует не только в отборе объектов, но и софинансирует работы, контролирует их ход и качество выполнения.

Работы по благоустройству сурского мемориала начались в прошлом году. Удалось заменить на гранитные плиты постамента памятника "Воинам-землякам, погибшим в Великую Отечественную войну", отремонтировано асфальтовое покрытие, установлены фонари. В этом году работы продолжились. В рамках проекта поддержки местных инициатив планировали отделать гранитом барельефы Героев, разместив на памятниках описание их подвигов и биографические данные.

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Работы должны были завершиться до конца сентября. Однако подрядчики сорвали сроки сдачи объекта, оправдываясь плохой погодой и поставками некачественного гранита.

- Проявлять безответственность при реконструкции мемориала безнравственно и цинично. Так дело не пойдет. Мы несем ответственность не только перед павшими войнами, но и перед людьми, которые долгие годы хранили память о подвиге нашего народа, - говорит председатель Законодательного Собрания Ульяновской области Валерий Малышев. - Это святое место, к нему надо относиться подобающим образом, и работать здесь добросовестно, со всей ответственностью и благодарностью к защитникам Отечества.

В дальнейшем благоустройство поселка планируется продолжить. Аллея Героев будет соединена с несколькими скверами и дорогой, ведущей к главной достопримечательности района - Никольской горе.

Кстати

В преддверии 75-летия Победы в ульяновских школах запустили серию патриотических проектов, направленных на формирование у детей и подростков интереса к отечественной истории, уважительного отношения к героическому прошлому страны. Среди них "1418 огненных верст", "Пост №1", который был возрожден после длительного перерыва, "Дом со звездой", "Обелиск" и другие акции. Второй год регион принимает участие в проекте "Парта Героев". Они устанавливаются на малой родине в школах, где учились особо проявившие себя участники Великой Отечественной войны. На такой парте размещены фотографии, краткие биографические данные и описание военных подвигов известных земляков. За ней имеют право сидеть ребята, которые добились определенного успеха в какой-либо сфере, активисты Российского движения школьников и общественных объединений.

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