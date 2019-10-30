Беспилотники доставят томским студентам еду и книги

Томский государственный университет (ТГУ) проведет эксперимент по доставке еды и книг беспилотниками. В дальнейшем, как сообщил в среду ректор ТГУ Эдуард Галажинский, сервисом смогут воспользоваться студенты шести вузов города, проживающие в новом кампусе для "Большого университета".

Ректор отметил, что сервис будет создан в рамках проектов "Умная роща" и "Тайга". "Ключевая идея - отработать схему с беспилотниками на территории жилых объектов - от доставки книг до доставки пищи", - приводит слова Галажинского ТАСС.

Федеральный проект "Тайга" стартовал в Томске в июле нынешнего года. По данным администрации области, проект предполагает создание опытного района доставки грузов с использованием беспилотных авиационных комплексов. Губернатор региона Сергей Жвачкин отметил, что Томская область не случайно стала территорией нового пилотного проекта: здесь создан первый в стране Сибирский центр робототехники, есть мощная научная база из 12 академических институтов и шести государственных университетов, присутствуют крупнейшие российские компании.

Планируется, что сервис по доставке еды будет отработан в течение учебного года. На данном этапе университет планирует привлечь компании-партнеров. В частности, обсуждается возможность открыть склад около общежитий вуза. Отсюда беспилотники будут доставлять студентам еду при заказе через специальное приложение.