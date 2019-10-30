Фото: В Новосибирск привезли пару цепкохвостых дикобразов

В Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило из Москвы доставили пару цепкохвостых дикобразов.

Этот вид отличает длинный цепкий хвост, который помогает животным крепко держаться за стволы и ветви, отсюда и видовое название. Внешне животные отличаются от сородичей еще и большим округлым носом.

Посетители зоологического парка уже могут увидеть новых обитателей в павильоне "Тропический мир".

Как сообщила заведующая отделом тропических животных Юлия Коновалова, в природе цепкохвостые дикобразы живут в тропических лесах Южной Америки. Большую часть своей жизни проводят на деревьях. В Новосибирском зоопарке новоселы осваиваются рядом с североамериканскими дикобразами (поркупинами). Таким образом, можно сравнить двух представителей одного семейства. Сотрудники зоопарка оборудовали вольеры стволами деревьев с большим количеством веток. Дикобразам нравится забираться повыше и оттуда наблюдать за тем, что происходит вокруг.