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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фото: В Новосибирск привезли пару цепкохвостых дикобразов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

В Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило из Москвы доставили пару цепкохвостых дикобразов.

Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка
В екатеринбургском зоопарке появился редкий кенгуру

Этот вид отличает длинный цепкий хвост, который помогает животным крепко держаться за стволы и ветви, отсюда и видовое название. Внешне животные отличаются от сородичей еще и большим округлым носом.

Посетители зоологического парка уже могут увидеть новых обитателей в павильоне "Тропический мир".

Как сообщила заведующая отделом тропических животных Юлия Коновалова, в природе цепкохвостые дикобразы живут в тропических лесах Южной Америки. Большую часть своей жизни проводят на деревьях. В Новосибирском зоопарке новоселы осваиваются рядом с североамериканскими дикобразами (поркупинами). Таким образом, можно сравнить двух представителей одного семейства. Сотрудники зоопарка оборудовали вольеры стволами деревьев с большим количеством веток. Дикобразам нравится забираться повыше и оттуда наблюдать за тем, что происходит вокруг.

Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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