Яхта "Сибирь", которая держит курс на Антарктиду, бороздит просторы морей и океанов уже 115 дней. Уникальная экспедиция, посвященная 200-летию открытия белого континента, проходит под флагом "Российской газеты", которая с самого начала следит за маршрутом, сообщая читателям подробности похода.

Позади - семь тысяч морских миль. Впереди - берега Антарктиды, где моряки водрузят флаг России в честь 200-летия открытия материка русскими путешественниками Беллинсгаузеном и Лазаревым. Несмотря на шторма, технические сбои, морскую болезнь, яхта уверенно идет к цели. В иностранных портах россиян радушно встречают, берут интервью, помогают. Моряков в открытом море ждет немало трудностей. Например, по пути из французского Бреста яхта из-за проблем с мотором сделала внеплановую остановку.

- Пришлось зайти в Порту, - сообщил "РГ" капитан яхты Сергей Щербаков. - Поломки в пути - обычное явление. Ремонтом то одного, то другого занимаемся постоянно, без этого не бывает. Корпус вот опять подрало волной, палуба облезла. Вид у яхты сейчас изрядно потрепанный. Но в условиях ­непредсказуемой стихии это нормально. В Бразилии снова поднимем парусник из воды и приведем его в божеский вид. По плану в Рио-де-Жанейро мы прибудем в начале декабря.

По словам моряков, самым неприветливым оказался пролив Ла-Манш, встретивший "Сибирь" сильнейшим встречным ветром. Поэтому маршрут из Амстердама во французский Брест пришлось несколько раз прерывать, пережидая бурю в бухтах. Тем не менее паруснику от стихии досталось. Впрочем, не в первый и далеко не в последний раз.

Как оказалось, экипажу яхты приходится не только бороться со штормами, но и голодать.

Когда штормит, готовить нереально. Кастрюли валятся с плиты, тарелки летают. В лучшем случае можно чайник вскипятить и сухую лапшу заварить. К тому же есть совсем не хочется. "При сильном волнении на море аппетит улетучивается махом. Еда вообще в рот не лезет", - делится ощущениями матрос Алексей Декельбаум.

Уникальная кругосветная экспедиция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды, проходит под флагом "Российской газеты"

По словам капитана Сергея Щербакова, чтобы ничего не летало, во время болтанки на яхте приходится все крепить. Спать моряки укладываются не на полке, а на полу, привязываясь к неподвижным частям яхты.

Сейчас "Сибирь" держит курс к берегам Испании. Море штормит, но готовить можно. Сегодня на камбузе в перерывах между вахтами дежурят два матроса - Алексей Декельбаум и Евгений Забродин. "На мне - завтраки и ужины, на Жене - обеды, - поясняет Алексей. - Мои "коронки" - горячие бутерброды с колбасой, овощами и сыром или яичница с помидорами. Женя - главный спец по супам и ухе". Кстати, о капитане яхты как о рыбаке ходят легенды. В 2001 году в Порту он самодельной острогой сумел подцепить более десятка кефалей. На этот раз опыт успешно повторил Евгений Забродин, который накормил команду отличным ужином.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Светлана Сибина

В попутных городах и странах команда "Сибири" охотно общается с местным населением. Интерес иностранцев к экспедиции неподдельный. "Мы уже посетили порты Финляндии, Германии, Нидерландов, Франции, Португалии. И всякий раз убеждаемся, народная дипломатия - это самое сильное средство душевного объединения людей", - рассказывает Сергей Щербаков.

Самыми эмоциональными оказались французы. В Сен-Мало сибиряков тепло встретили соотечественники из Русского клуба, а также местные яхт­смены. "Как оказалось, многие из них - самые настоящие потомки корсаров, - удивляется Алексей Декельбаум. - В их числе и очень опытные моряки, которые сами участвуют и побеждают в международных гонках. При этом они не скрывали своего восхищения желанием россиян пройти до Антарктиды. И даже завидовали".

Во французском Бресте к маршруту присоединилась яхта Xanadu, в тандеме с которой путешественники будут проводить научные исследования

В Бресте вместе с французами сибиряки возложил цветы к памятнику солдатам трех бригад Русского экспедиционного корпуса, прибывшим в страну в 1916 году и героически сражавшимся на французском фронте Первой мировой войны.

"Еще одна неожиданная встреча - с супружеской парой из Риги - Андреем и Санитой - состоялась в Ла Корунье. Сюда наша потрепанная, но бодрая "Сибирь" причалила после пяти дней шторма в Бискайском заливе, - дополняет Алексей Декельбаум. - Ребята просто подошли к нам, завязали разговор. А потом рассказали о нашей экспедиции в Сети всем своим друзьям". В Лиссабоне экскурсии на яхту шли нескончаемым потоком. "И все желали нам счастливого пути. Значит, так тому и быть", - улыбается Сергей Щербаков.

Следующей остановкой "Сибири" станет Лас-Пальмас (Испания), где ее ждут, сверяют часы, согласовывают программу новых встреч.