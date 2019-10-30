Позади - семь тысяч морских миль. Впереди - берега Антарктиды, где моряки водрузят флаг России в честь 200-летия открытия материка русскими путешественниками Беллинсгаузеном и Лазаревым. Несмотря на шторма, технические сбои, морскую болезнь, яхта уверенно идет к цели. В иностранных портах россиян радушно встречают, берут интервью, помогают. Моряков в открытом море ждет немало трудностей. Например, по пути из французского Бреста яхта из-за проблем с мотором сделала внеплановую остановку.
- Пришлось зайти в Порту, - сообщил "РГ" капитан яхты Сергей Щербаков. - Поломки в пути - обычное явление. Ремонтом то одного, то другого занимаемся постоянно, без этого не бывает. Корпус вот опять подрало волной, палуба облезла. Вид у яхты сейчас изрядно потрепанный. Но в условиях непредсказуемой стихии это нормально. В Бразилии снова поднимем парусник из воды и приведем его в божеский вид. По плану в Рио-де-Жанейро мы прибудем в начале декабря.
По словам моряков, самым неприветливым оказался пролив Ла-Манш, встретивший "Сибирь" сильнейшим встречным ветром. Поэтому маршрут из Амстердама во французский Брест пришлось несколько раз прерывать, пережидая бурю в бухтах. Тем не менее паруснику от стихии досталось. Впрочем, не в первый и далеко не в последний раз.
Как оказалось, экипажу яхты приходится не только бороться со штормами, но и голодать.
Когда штормит, готовить нереально. Кастрюли валятся с плиты, тарелки летают. В лучшем случае можно чайник вскипятить и сухую лапшу заварить. К тому же есть совсем не хочется. "При сильном волнении на море аппетит улетучивается махом. Еда вообще в рот не лезет", - делится ощущениями матрос Алексей Декельбаум.
По словам капитана Сергея Щербакова, чтобы ничего не летало, во время болтанки на яхте приходится все крепить. Спать моряки укладываются не на полке, а на полу, привязываясь к неподвижным частям яхты.
Сейчас "Сибирь" держит курс к берегам Испании. Море штормит, но готовить можно. Сегодня на камбузе в перерывах между вахтами дежурят два матроса - Алексей Декельбаум и Евгений Забродин. "На мне - завтраки и ужины, на Жене - обеды, - поясняет Алексей. - Мои "коронки" - горячие бутерброды с колбасой, овощами и сыром или яичница с помидорами. Женя - главный спец по супам и ухе". Кстати, о капитане яхты как о рыбаке ходят легенды. В 2001 году в Порту он самодельной острогой сумел подцепить более десятка кефалей. На этот раз опыт успешно повторил Евгений Забродин, который накормил команду отличным ужином.
В попутных городах и странах команда "Сибири" охотно общается с местным населением. Интерес иностранцев к экспедиции неподдельный. "Мы уже посетили порты Финляндии, Германии, Нидерландов, Франции, Португалии. И всякий раз убеждаемся, народная дипломатия - это самое сильное средство душевного объединения людей", - рассказывает Сергей Щербаков.
Самыми эмоциональными оказались французы. В Сен-Мало сибиряков тепло встретили соотечественники из Русского клуба, а также местные яхтсмены. "Как оказалось, многие из них - самые настоящие потомки корсаров, - удивляется Алексей Декельбаум. - В их числе и очень опытные моряки, которые сами участвуют и побеждают в международных гонках. При этом они не скрывали своего восхищения желанием россиян пройти до Антарктиды. И даже завидовали".
В Бресте вместе с французами сибиряки возложил цветы к памятнику солдатам трех бригад Русского экспедиционного корпуса, прибывшим в страну в 1916 году и героически сражавшимся на французском фронте Первой мировой войны.
"Еще одна неожиданная встреча - с супружеской парой из Риги - Андреем и Санитой - состоялась в Ла Корунье. Сюда наша потрепанная, но бодрая "Сибирь" причалила после пяти дней шторма в Бискайском заливе, - дополняет Алексей Декельбаум. - Ребята просто подошли к нам, завязали разговор. А потом рассказали о нашей экспедиции в Сети всем своим друзьям". В Лиссабоне экскурсии на яхту шли нескончаемым потоком. "И все желали нам счастливого пути. Значит, так тому и быть", - улыбается Сергей Щербаков.
Следующей остановкой "Сибири" станет Лас-Пальмас (Испания), где ее ждут, сверяют часы, согласовывают программу новых встреч.