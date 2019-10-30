На Кругобайкальской железной дороге продолжается туристический сезон.

У гостей и жителей Иркутска растет спрос на поездки на пригородном поезде "Байкальской ППК". С января и по октябрь состоялось 134 рейса - этот рекордный показатель был достигнут впервые с 2011 года.

Приобретая "единый билет", пассажиры совершают путешествие на пригородном поезде, комфортабельном корабле и автобусе. Зимой для доставки пассажиров по льду Байкала из Листвянки до Кругобайкальской железной дороги используется судно на воздушной подушке.

Во время путешествия пассажиров ждет увлекательная программа с длительными стоянками и прогулками по объектам уникального памятника архитектуры. В пути внешние видеокамеры в онлайн-режиме транслируют панорамное изображение на мониторах в салоне поезда. А в одном из вагонов можно было увидеть галерею с уникальными архивными фотоснимками, отображающими историю строительства Кругобайкальской железной дороги.

Среди туристов немало иностранных граждан, поэтому все надписи в вагонах продублированы на английском и китайском языках.

В этом году, учитывая пожелания турагентств, принято решение продолжить эти поездки в ноябре и декабре. Таким образом, этот туристический сезон - 2019 может войти в историю как первый круглогодичный.

С подробной информацией о расписании рейсов, стоимости, возможности приобретения экскурсионной программы, дополнительных услугах можно ознакомиться на интернет-сайте www.БППК.рф.

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