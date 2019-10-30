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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Замахнулись на Книгу Гиннесса

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 245(8003)
На международном марафоне по сборке пазлов в Испании команда из Новосибирска "Siberian team" заняла первое место, обойдя соперников из 33 стран. Сибирячкам удалось собрать пять тысяч деталей за 4 часа 11 минут.
Участники команды "Siberian team" надеются, что когда-нибудь сборка пазлов станет олимпийским видом спорта. Фото: Татьяна Кравченко Участники команды "Siberian team" надеются, что когда-нибудь сборка пазлов станет олимпийским видом спорта. Фото: Татьяна Кравченко
Участники команды "Siberian team" надеются, что когда-нибудь сборка пазлов станет олимпийским видом спорта. Фото: Татьяна Кравченко
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Впрочем, для "Siberian team" это не первая победа. Они - действующие чемпионы России и призеры международных соревнований. Всего за несколько лет обычное хобби превратилось для увлеченных горожанок в большой спорт.

- Четыре года назад я заметила на прилавке магазина огромную коробку с пазлами, - вспоминает капитан команды Валентина Бабурченкова. - Купила ради интереса и просидела за сборкой мозаики несколько недель. Затянуло. А потом увидела объявление о том, что в Новосибирске пройдет турнир по сборке пазлов для всех желающих. Решила попробовать. Результат оказался не очень. Зато познакомилась с такими же увлеченными девчонками - настоящими пазломанками. Стали общаться, обмениваться пазлами, вместе тренироваться.

Сегодня сообщество любителей собирать картинки из кусочков в Новосибирске объединяет несколько сотен человек. Среди них - менеджеры, бухгалтеры, стоматологи, программисты, фотографы, студентки и молодые мамы. Многие из них признаются, что таким способом снимают стресс и дают возможность "отдохнуть голове".

- Бухгалтеров среди нас больше всех, - отмечают девушки. - Наверное, потому, что представителям этой профессии свойственны усидчивость, терпение и внимание к мельчайшим деталям.

Увлечение пазлами, кстати, здорово помогает в работе. Ведь мозаика развивает мелкую моторику, координацию, зрение, тренируют наблюдательность. А еще это отличная возможность найти друзей и съездить в путешествие. Ведь соревнования по сборке пазлов в последнее время стремительно набирают популярность во всем мире.

К предстоящим турнирам спортсменки начинают готовиться заранее. Еженедельно встречаются и вместе собирают пазлы различных производителей - чтобы привыкнуть к разным видам и формам кусочков цветного картона.

- Сначала мы переворачиваем мозаику лицевой стороной и отбираем пазлы для рамки - их видно сразу по ровному краю, - делится секретами сборки Валентина Бабурченкова. - Затем сортируем детали по цветам и обсуждаем стратегию. У каждой участницы своя специализация.

Например, бухгалтер Ирина Баталова - признанный мастер по сборке неба: облака, тучи и солнце быстрее нее не составит никто. Наташа Комарова - специалист по животным, а Марина Радченко - отличный фоновик.

Фото: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
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- В восемь рук мозаику из тысячи элементов мы собираем за сорок-пятьдесят минут, - продолжает капитан команды. - На марафоне в Испании норматив для сборки пяти тысяч деталей был восемь часов. Но мы уложились в два раза быстрее. Есть мнение, что мозаика - это скучное и нудное занятие. Неправда, это такой адреналин.

В планах у сибирских пазломанок побить мировой рекорд по сборке мозаики и попасть в книгу Гиннесса. А еще они надеются, что сборка пазлов станет олимпийским видом спорта.

- В прошлом году мы проводили в Новосибирске чемпионат России, - вспоминает представитель команды "Siberian team" Дмитрий Науменко. - 62 человека собрали 42 600 деталей за двенадцать часов. И это был лучший результат в мире. Ранее в Испании такое же количество собрали за 22 часа 122 человека. Но мы не догадались зафиксировать наше достижение по всем правилам. Поэтому собираемся его повторить.

Справка "РГ"

Головоломку "пазл" изобрели в Англии в 1761 году. Лондонский торговец географическими картами Джон Спилсбери придумал "разрезанную географическую карту". Он наклеил бумажную карту на деревянную дощечку, распилил по границам графств и начал продавать в качестве учебного пособия для школьников. Новинка сразу полюбилась англичанам.

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