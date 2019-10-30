Очередное дело возбуждено против авиадебошира

Отделаться штрафом или другим видом административной ответственности мог 35-летний житель Омска, буянивший недавно в новосибирском аэропорту Толмачево. Поскольку из полицейского участка его отпустили, лишь составив на него административный протокол. Но в ситуацию вмешался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По мнению главного следователя страны, поведение дебошира было неверно квалифицировано.

"По поручению Александра Бастрыкина следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Омска 1984 года рождения, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти" и "оскорбление представителя власти", - сообщили в СК России.

По данным следствия, 23 октября 2019 года жители города Омска 1984 и 1982 годов рождения, находясь в аэропорту Толмачево, при следовании в автобусе к самолету выражались нецензурной бранью. "Будучи в состоянии алкогольного опьянения, они вели себя буйно. Сотрудники авиакомпании отказали им в перелете и вызвали транспортную полицию. Прибывшие полицейские попросили проследовать мужчин в дежурную часть линейного отдела в аэропорту для составления протокола об административном правонарушении", - рассказали в СКР.

Но один из дебоширов, который помладше, оказал сопротивление и оттолкнул от себя полицейского. Второй снимал происходящее на камеру телефона. Впоследствии мужчины были силой водворены в отдел полиции, где в отношении них составлены протоколы об административном происшествии, после чего они были отпущены. При этом во время составления протокола один из дебоширов, отмечают в СКР, "продолжил противоправные действия и оскорблял сотрудников полиции". Эти преступления были зафиксированы на телефоны полицейских. Следствие намерено изучить все обстоятельства произошедшего.