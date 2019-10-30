Новости

Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда 13:02
Михалкова ушла из "Уральских пельменей" 13:00
GM выполнил требования бастующих рабочих и потерял 3 млрд долларов 13:00
Канал HBO закрыл приквел "Игры престолов" 12:49
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12 12:44
Подросток открыл стрельбу в московской школе 12:40
В Крыму начнут начислять налог на жилье 12:40
В Екатеринбурге соседи ополчились на инвалида из-за парковочного места 12:38
"Резец" для "Аллигатора": Ка-52М получит новую РЛС 12:38
В Крыму изобличили сеть казино с миллиардным оборотом 12:34
МИД рассказал о работе по обмену заключенными между Россией и Украиной 12:32
Калашников: Соотечественники смогут сохранять гражданство страны проживания 12:17
Андрей Геласимов стал автором текста "Тотального диктанта"-2020 12:10
МВД Крыма заявило о снижении уровня преступности 12:10
В Томске маршрутка столкнулась с пожарной машиной, есть пострадавшие 12:07
Минск выступает за повышение эффективности бюджетного процесса в СГ 12:02
Однорукий боец ММА из России вызвал на бой Макгрегора 11:50
Матвиенко предложила создать международную организацию русскоязычных женщин 11:41
СМИ: Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского убрали важные фразы 11:39
Россияне назвали размер желаемой пенсии 11:38
В Казахстане археологи нашли "золотого человека" V века до нашей эры 11:36
В Кузбассе во время урагана затопило поликлинику 11:35
Новый автомобильный мегаконцерн: переговоры начались 11:34
Матвиенко: Финансирование фонда защиты прав соотечественников увеличено 11:33
Лукашенко принял участие в открытии пансионата в центре онкологии и радиологии 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
30.10.2019 12:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Берлине презентовали "Енисейскую Сибирь"

Текст: Анастасия Романова
29 октября в Берлине начал работу германо-российский экономический конгресс, главное мероприятие года Совета российской экономики в Германии. Ключевая повестка мероприятия - обсуждение путей консолидации науки, образования, бизнеса и власти для решения задач развития двустороннего сотрудничества.

В рамках конгресса представители органов государственной власти регионов России, крупных промышленных компаний, научных организаций и германского бизнеса обсудили направления и тренды экономического и научно-образовательного взаимодействия, пути решения возникающих проблем, а также обменялись профессиональными мнениями по ключевым вопросам развития двустороннего сотрудничества в этих сферах.

Фото: Татьяна Матящук
Регионы Енисейской Сибири получат перспективную концепцию развития

В открывающем конгресс пленарном заседании приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергей Нечаев, председатель правления Совета российской экономики в Германии Алексей Семенович Лавров, губернатор Красноярского края Александр Усс, руководитель управления экономики и устойчивого развития Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии Мигель Бергер, представители научно-образовательных учреждений двух стран.

В своем выступлении губернатор Красноярского края отметил, что именно успешная реализация крупных инвестпроектов, стимулирующих рост инфраструктуры, стала основой развития региона.

"Сегодня по объему инвестиций в основной капитал наш регион - безусловный лидер в Сибирском федеральном округе. При этом наш регион обладает перспективной сырьевой базой и большим потенциалом для дальнейшего освоения инвестиций в сферу добычи и переработки полезных ископаемых", - заявил Александр Усс.

Глава региона отметил, что реализация на территории Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" открывает большие возможности для участия иностранных компаний в промышленных и инфраструктурных проектах.

Возможность участия иностранных инвесторов в проектах на территории России обсудили на презентационной сессии "Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" - новые возможности для партнерства".

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
Презентация возможностей Красноярского края прошла в Токио

Губернатор Красноярского края Александр Усс, заместитель председателя Правительства края Сергей Верещагин и генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко презентовали представителям немецкого бизнеса, научных учреждений, институтов развития инвестиционный потенциал самого масштабного в стране инвестиционного проекта. В рамках КИП "Енисейская Сибирь" планируется реализация 32 инвестпроектов стоимостью более 1,9 трлн рублей. Часть компаний-участников КИП заинтересована в привлечении иностранных инвесторов и партнеров, что открывает новые возможности для международного сотрудничества. Сергей Ладыженко представил информацию о проектах Агропромышленный парк "Сибирь", Международный транспортно-логистический и производственный хаб, Красноярская технологическая долина. Данные проекты направлены на создание продукции с высокой добавленной стоимостью и заинтересованы в привлечении технологических и стратегических партнеров, готовы предложить площадки для локализации производств. Доступ к ресурсам, доступная инфраструктура вывоза продукции, создание зон с особым налоговым режимом являются конкурентными преимуществами проектов и позволят инвесторам рассчитывать на эффективность вложений.

"Проекты КИП "Енисейская Сибирь" являются площадками для развития международного сотрудничества. Германский бизнес накопил большой опыт в развитии технологичных производств, и мы заинтересованы в привлечении иностранных компаний к реализации инвестпроектов в регионах Енисейской Сибири", - отметил Сергей Ладыженко.

Добавим, что Российско-Германский экономический конгресс проводится в рамках Российско-германского "перекрестного" Года научно-образовательных партнерств, который был открыт 06 декабря 2018 года министрами иностранных дел России и ФРГ и проходит под их патронажем.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Енисейская Сибирь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство Израиля в России приостановило работу
Названа причина расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли
СМИ: Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского убрали важные фразы
Три человека погибли во время массовой стрельбы в Калифорнии