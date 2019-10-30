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30.10.2019 20:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кто станет учителем в Тихой?

"Россиийская газета" ищет учителя-добровольца в алтайскую школу
Текст: Татьяна Кузнецова ( "Российская газета", Алтайский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8004)
Деревня Большая Тихая, несмотря на название, совсем небольшая - четыре улицы да с полсотни домов. А вот что тихая - это правда. Расположена в предгорье Алтая между холмами, у реки. В таких местах, вдали от цивилизации, отдыхать хорошо, а жить - непросто. Ни работы, ни дорог, а уж если и школы нет - народ в таких селах не задерживается. Вот и в Тихой теперь школа не работает - учительница уехала. Детей постарше отправляют в соседнее Карпово в интернат. А первоклашки пока сидят дома.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Старая деревянная школа в Тихой раньше была девятилеткой, а как детей поубавилось, ее перевели в начальную. В школе числится всего пять школьников, один учится на дому, двое старшеклассников ездят в Карпово, где шесть дней живут в пришкольном интернате и только на выходные приезжают домой. В сентябре в школу должны были пойти двое первоклашек, но они уже два месяца сидят дома. Уехала последняя учительница, и село осталось без школы. Районные власти предложили семилеток тоже отправить в интернат, но родители не согласились. "Да какая же мать отправит маленького ребенка одного на шесть дней в другое село? - удивляется жительница Тихой Татьяна Шелепова. - Если бы школьный автобус каждый день детей возил в карповскую школу, так и я бы своих отправляла. А так сама вожу их в Солонешное.

На Алтае из села уехал последний учитель, и дети остались без школы

У кого же нет возможности возить детей самим, приходится ждать, когда районные власти решат проблему со школой в Тихой. Вот только в районе особых проблем с закрытием школы не видят. Глава Солонешенского района Виктор Горбачев заверил, что все дети из села Большая Тихая учатся - никто дома не сидит. "Их подвозят в школу села Карпово, время в пути составляет 15-20 минут, за школой закреплен автобус", - заявил глава района.

Фото: iStock
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Так учатся большетихинские первоклашки или нет? Возит школьный автобус детей каждый день или только раз в неделю - в интернат? Наверное, это вопросы уже не для журналистского расследования, а для прокурорской проверки. Жители Тихой опасаются, что их малокомплектную школу закроют совсем. Глава района заверяет: школа не закрыта, ее продолжают отапливать и, если найдется преподаватель, снова откроют. "Мы ищем специалиста, в селе есть квартира для него, но желающих ехать в отдаленное село в малокомплектную школу нет, - рассказал Виктор Горбачев "РГ". - Предлагали учителям из Карпово ездить в Большую Тихую, чтобы заниматься с детьми, никто не согласился".

Почему учителя не едут в село? Вроде и зарплаты повысили, и жилье дают. Нет перспектив, условий? Людмила Горизонтова, которая решила перебраться в Большую Тихую из Омска и строит здесь вместе с мужем дом, говорит, что у этого села есть перспективы. "Уже пять семей переехали сюда из других регионов страны. Место здесь просто замечательное - горы, реки. Нужно только приложить усилия, чтобы жизнь здесь снова закипела, - улыбается Людмила.

Куда обращаться

Условия работы: Начальная малокомплектная школа; Три ученика; Зарплата от 13 до 25 тысяч рублей; Квартира в деревянном доме на две семьи.

Обращаться по адресу: Алтайский край, село Солонешное, 15, тел.: 8-385-94-2-24-01

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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