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30.10.2019 15:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школьник из Новосибирска изобрел стул, следящий за осанкой

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученик новосибирской гимназии № 4 Никита Ильтяков сконструировал стул, формирующий правильную осанку.

Фото: из семейного архива Лизы Новик
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Умное рабочее место следит за тем, чтобы ученик держал спину ровно, и передает информацию об осанке школьника педагогу и его родителям.

Оборудованное специальными датчиками устройство крепится к обычному школьному стулу. Датчики строят трёхмерную модель осанки ученика и анализируют, правильно ли он сидит за партой. Если осанка нарушена - стул подает вибросигнал.

- В качестве эксперимента умные стулья установили в кабинете для детей с особенностями развития гимназии, в которой учится Никита, - сообщает Минпросвещения РФ.

Если устройство окажется эффективным - "умные" стулья появятся и других классах гимназии.

Отмечается, что это уже не первый инновационный проект Никиты Ильтякова, увлекающегося робототехникой. В копилке изобретений юного инженера - система автоматического полива растений и устройство, контролирующее освещение и температуру воздуха на рабочем месте.

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Сформировать ровную осанку во время занятий в школе поможет изобретение Никиты Ильтякова, ученика новосибирской гимназии № 4. ⠀ Он увлекается робототехникой и создаёт уже не первый инновационный проект. ⠀ В копилке изобретений – умное рабочее место, контролирующее освещение и температуру воздуха, а также система автоматического полива растений. ⠀ Новая разработка школьника не только призывает учеников держать спину ровно, но и может передавать информацию об осанке учителям и родителям. ⠀ Система крепится на школьный стул сзади на уровне лопаток. Датчики, принимая информацию, строят трёхмерную модель положения, в котором сидит ученик. ⠀ «Они анализируют эту информацию, сравнивают с эталонным положением спины и делают вывод. Чтобы сигнализировать человеку, что он неправильно сидит, есть вибромоторчик, который по стулу передает сигнал. Но можно и не сигнализировать, если это будет мешать на уроке, а передавать информацию учителю, чтобы он получал данные об осанке учеников», – отмечает автор разработки. ⠀ В качестве эксперимента умные стулья установили в кабинете для детей с особенностями развития гимназии, в которой учится Никита. ⠀ В случае если устройство себя зарекомендует хорошо, такие стулья появятся в обычных классах. ⠀ #МолодыеТаланты

Публикация от Минпросвещения России (@minprosvet)

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