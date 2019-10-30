Школьник из Новосибирска изобрел стул, следящий за осанкой

Ученик новосибирской гимназии № 4 Никита Ильтяков сконструировал стул, формирующий правильную осанку.

Умное рабочее место следит за тем, чтобы ученик держал спину ровно, и передает информацию об осанке школьника педагогу и его родителям.

Оборудованное специальными датчиками устройство крепится к обычному школьному стулу. Датчики строят трёхмерную модель осанки ученика и анализируют, правильно ли он сидит за партой. Если осанка нарушена - стул подает вибросигнал.

- В качестве эксперимента умные стулья установили в кабинете для детей с особенностями развития гимназии, в которой учится Никита, - сообщает Минпросвещения РФ.

Если устройство окажется эффективным - "умные" стулья появятся и других классах гимназии.

Отмечается, что это уже не первый инновационный проект Никиты Ильтякова, увлекающегося робототехникой. В копилке изобретений юного инженера - система автоматического полива растений и устройство, контролирующее освещение и температуру воздуха на рабочем месте.