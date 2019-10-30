В Новосибирске восстановят старинные колокола при помощи технологии 3D

Новосибирские мастера получили президентский грант на восстановление 22 церковных колоколов.

Пять миллионов рублей потрачены на 3D-оборудование - с его помощью поврежденный колокол сканируют, а потом создают его макет.

После этого колокол фактически отливают заново. Как рассказал ОТР заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства Алексей Талашкин, невозможно отремонтировать колокол с помощью простой сварки - его нужно нагреть до 600 градусов, распилить трещину, а потом заваривать.

22 восстановленных колокола отправят в церкви, которым они принадлежали. А их точные копии останутся в новосибирском музее колокольного звона.