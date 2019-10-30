В Новосибирской области изучат, в какой помощи нуждаются пожилые люди

В будущем году в Новосибирской области начнется реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, предполагающего в том числе развитие инфраструктуры и оказание комплексной помощи.

Об этом 30 октября на заседании отраслевого комитета сообщил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов.

Он отметил, что совместно с областным министерством здравоохранения в каждом муниципальном районе и городском округе создаются территориальные координационные центры. Их задача - определение и систематизация информации о потребностях пожилых людей в конкретной помощи. Кроме того, будет организован региональный колл-центр. Также формируется система выявления потребности в тех или иных видах помощи. Предполагается провести индивидуальную оценку и сформировать маршрут оказания помощи в каждом конкретном случае: например, направление на медико-социальную экспертизу, определение видов необходимой медицинской помощи, помощь в переоборудовании жилья.

В качестве пилотных территорий по внедрению системы долговременного ухода в 2020 году отобраны Колыванский, Купинский, Маслянинский, Новосибирский, Северный, Сузунский, Татарский, Тогучинский, Усть-Таркский и Чановский районы области.

Ярослав Фролов отметил, что работа по формированию системы долговременного ухода уже началась - первым шагом стало создание мобильных бригад для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения углубленных медицинских скринингов. В рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" в Новосибирской области идет внедрение стационарозамещающих технологий.