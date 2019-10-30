В Томске маршрутка столкнулась с пожарной машиной, есть пострадавшие

В Томске сотрудники полиции начали проверку по факту тройного ДТП на проспекте Мира, в результате которого пострадали несколько человек.

Сегодня около 14 часов 16 минут в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП на регулируемом перекрестке проспекта Мира с улицей 79 Гвардейской дивизии. Здесь произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.

- На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, - сообщает УМВД России по Томской области. - Количество пострадавших уточняется.

Причины ДТП пока неизвестны.

- Наш автомобиль ехал на вызов с проблесковыми маячками и звуками сирен, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков.