Дубль Глушакова помог "Ахмату" разгромить "Луч" в Кубке России

В среду в матче 1/8 финала Кубка России по футболу "Ахмат" на своем поле выиграл у Луча" из Владивостока - 5:1 (2:0). Дубль в этой встрече сделал экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, который открыл счет своим голам в грозненской команде.

В следующем раунде турнира коллектив из Грозного встретится с победителем противостояния в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и "Томью", который состоится сегодня вечером.

Наставник хозяев поля Игорь Шалимов выставил на кубковую встречу с одним из аутсайдеров ФНЛ (дальневосточники на данный момент делят 15-17-ое места, набрав всего 19 очков в 19 матчах) практически основной состав. Что было вполне объяснимо: коллектив из столицы Чечни занимают предпоследнее, 15-е место, которое грозит им вылетом из Российской премьер-лиги.

На фоне провального старта в чемпионате страны (13 баллов в 14 играх) осечка в поединке с соперником из первой лиги могла быть расценена руководством клуба из столицы Чечни самым непредсказуемым образом.

До неминуемых "разборок" грозненцы на сей раз решили не доводить, сразу взяв игру под свой контроль. У уже на 11-й минуте открыли счет. Бериша прострелили слева, Мбенг в центре штрафной не слишком удачно подставил ногу, но мяч попал в полузащитника гостей Носова, а повторным ударом форвард послал его в сетку - 1:0.

А вскоре "Луч" в безобидной ситуации получил еще и пенальти в свои ворота: левый защитник Марущак зачем-то дернул за майку находившегося спиной к воротам Анхеля, и арбитр тут же показал на "точку". 11-метровый сам пострадавший реализовал без проблем - 2:0, 21-я минута.

Казалось, интрига в поединке исчезла, однако в дебюте второй половины дальневосточники явно удивили хозяев своей активностью: они пошли вперед, подали подряд четыре (!) угловых, а на 54-й минуте забили красивейший гол. Теперь уже Анхель возле своей штрафной сбил Алиева, и Саламатов метров с 18-ти уложил мяч в левую от голкипера "паутину" - 2:1.

Правда, "Ахмат" не стал доводить очередной поединок до непредсказуемой концовки (таковых в нынешнем сезоне у грозненцев набралось несколько). Сначала Михаляк, отправившись в проход почти с центра поля, с помощью рикошета отправил мяч в сетку - 3:1, 64-я минута. Следом свой первый результативный удар за новую команду нанес Глушаков: Денис в своем прошлом "спартаковском" стиле сильно пробил метров с 22-х - 4:1, 66-я минута.

Но следом Глушаков и вообще сделал дубль (теперь он забил из пределов штрафной) - 5:1, 78-я минута. "Ахмат" завоевал путевку в 1/4 финала Кубка России.

На этой стадии, если в среду поздно вечером в Санкт-Петербурге не случится оглушительная сенсация, команду из столицы Чечни ждет сражение с "Зенитом". Место проведения матча определит жеребьевка.