Новости

В Петербурге пройдет фестиваль научно-популярных фильмов "Мир знаний" 20:50
Кроссовер из России доберется до Европы в 2021 году 20:18
Отца ученика, принесшего пистолет в московскую школу, лишили лицензии 20:05
Дубль Глушакова помог "Ахмату" разгромить "Луч" в Кубке России 19:50
Юрий Лоза предложил изменить название фильма "2012" 19:50
В Сочи мотоблогерша сняла ДТП со своим участием на видео 19:42
Почему в Минске не боятся массового оттока врачей за границу 19:28
Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС 19:20
СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме 19:10
Алексей Гуськов прокомментировал скандал вокруг своей жены 19:10
В Москве задержан директор Физического института имени Лебедева 19:08
Пробки в Москве достигли 9 баллов 19:06
Центробанки Беларуси и России согласовали подходы по интеграции в финансовой сфере 19:00
Телеканал "МИР" вернет шоу "Слабое звено" и запустит свои сериалы 18:58
На экс-мэра Красноперекопска завели уголовное дело 18:57
Убитый главарь ИГИЛ аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями 18:55
Рэйчел Вайс сыграет главную роль в фильме об Элизабет Тейлор 18:45
В театре прокомментировали инцидент с актрисой Лидией Вележевой 18:41
Ксения Собчак представила новое шоу о семье Яны Рудковской 18:27
В Госдуме оценили решение Дании по прокладке "Северного потока-2" 18:25
В Подмосковье в ДТП погибли пять человек 18:23
Незарегистрированное в РФ лекарство стали бесплатно выдавать в Подмосковье 18:15
В Онежском озере утонул рыбак, еще двое пропали 18:14
На выезде из Лефортовского тоннеля в Москве потушили автомобиль 18:13
Будапешт наложил вето на декларацию НАТО по Украине 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
30.10.2019 19:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дубль Глушакова помог "Ахмату" разгромить "Луч" в Кубке России

Текст: Александр Ершов (Чеченская Республика)

В среду в матче 1/8 финала Кубка России по футболу "Ахмат" на своем поле выиграл у Луча" из Владивостока - 5:1 (2:0). Дубль в этой встрече сделал экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, который открыл счет своим голам в грозненской команде.

В следующем раунде турнира коллектив из Грозного встретится с победителем противостояния в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и "Томью", который состоится сегодня вечером.

Фото: РИА Новости.
Широков: Если у Миранчуков будет шанс - надо ехать в Европу

Наставник хозяев поля Игорь Шалимов выставил на кубковую встречу с одним из аутсайдеров ФНЛ (дальневосточники на данный момент делят 15-17-ое места, набрав всего 19 очков в 19 матчах) практически основной состав. Что было вполне объяснимо: коллектив из столицы Чечни занимают предпоследнее, 15-е место, которое грозит им вылетом из Российской премьер-лиги.

На фоне провального старта в чемпионате страны (13 баллов в 14 играх) осечка в поединке с соперником из первой лиги могла быть расценена руководством клуба из столицы Чечни самым непредсказуемым образом.

До неминуемых "разборок" грозненцы на сей раз решили не доводить, сразу взяв игру под свой контроль. У уже на 11-й минуте открыли счет. Бериша прострелили слева, Мбенг в центре штрафной не слишком удачно подставил ногу, но мяч попал в полузащитника гостей Носова, а повторным ударом форвард послал его в сетку - 1:0.

А вскоре "Луч" в безобидной ситуации получил еще и пенальти в свои ворота: левый защитник Марущак зачем-то дернул за майку находившегося спиной к воротам Анхеля, и арбитр тут же показал на "точку". 11-метровый сам пострадавший реализовал без проблем - 2:0, 21-я минута.

Казалось, интрига в поединке исчезла, однако в дебюте второй половины дальневосточники явно удивили хозяев своей активностью: они пошли вперед, подали подряд четыре (!) угловых, а на 54-й минуте забили красивейший гол. Теперь уже Анхель возле своей штрафной сбил Алиева, и Саламатов метров с 18-ти уложил мяч в левую от голкипера "паутину" - 2:1.

Фото: Анатолий Медведь/ РГ
"Зенит" - "Томь" - онлайн-трансляция матча Кубка России по футболу

Правда, "Ахмат" не стал доводить очередной поединок до непредсказуемой концовки (таковых в нынешнем сезоне у грозненцев набралось несколько). Сначала Михаляк, отправившись в проход почти с центра поля, с помощью рикошета отправил мяч в сетку - 3:1, 64-я минута. Следом свой первый результативный удар за новую команду нанес Глушаков: Денис в своем прошлом "спартаковском" стиле сильно пробил метров с 22-х - 4:1, 66-я минута.

Но следом Глушаков и вообще сделал дубль (теперь он забил  из пределов штрафной) - 5:1, 78-я минута. "Ахмат" завоевал путевку в 1/4 финала Кубка России.

На этой стадии, если в среду поздно вечером в Санкт-Петербурге не случится оглушительная сенсация, команду из столицы Чечни ждет сражение с "Зенитом". Место проведения матча определит жеребьевка.

Спорт Футбол Кубок России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Дальний Восток СКФО Чеченская Республика Грозный ДФО Приморский край Владивосток Кубок России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
В Госдуме оценили решение Дании по прокладке "Северного потока-2"
Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых
Обещающие компенсации за БАДы мошенники стали представляться следователями
За рекламу наркотиков в интернете предлагают сажать на 7 лет