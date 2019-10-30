Под Петербургом четыре человека погибли при пожаре

В Ленинградской области при пожаре в садовом товариществе "Полиграфмаш" погибли четыре человека. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Тела погибших найдены при разборе завалов в сгоревшем садовом доме.

Сообщение о пожаре в деревне Васкелово Всеволожского района поступило на пульт дежурного в 6 утра. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Чуть более часа понадобилось огнеборцам, чтобы потушить постройку.

Когда пожарные зашли в дом, то обнаружили погибших. Сейчас на месте работают представители правоохранительных органов, они выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе и личности погибших.