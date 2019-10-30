Губернатор Петербурга подписал закон "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Так, по семь тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ветераны боевых действий из числа участников разминирования объектов на территории СССР и других государств, в том числе участники боевого траления.

Выплата в размере четыре тысячи рублей будет предоставлена вдовам (вдовцам) ветеранов и участников войны.

По три тысячи рублей получат "дети войны" - те, кто не относится к перечисленным категориям, но родился до 3 сентября 1945 года.

В Смольном отмечают, что на единовременную денежную выплату имеют право как россияне, живущие в Санкт-Петербурге, так и граждане без определенного места жительства при условии постановки на учет в Северной столице.

Кстати

Граждан, достигших 70-летнего возраста, в органах государственной власти и местного самоуправления будут принимать в первоочередном порядке. Соответствующий закон принят на днях и опубликован на сайте Смольного.