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30.10.2019 11:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гараж и голуби

В Северной столице проводят инвентаризацию дворовых построек
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 244(8002)
Жителей Санкт-Петербурга власти города пригласили принять участие в инвентаризации гаражей и голубятен.

Жителей Санкт-Петербурга власти города пригласили принять участие в инвентаризации гаражей и голубятен.

Фото: Photoxpress
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По информации комитета имущественных отношений, в городе сейчас насчитывается порядка 8000 таких дворовых строений. На сайте Региональной информационной системы "Геоинформационная система Санкт-Петербург" (РГИС) в начале октября их числилось 7530. Из них 7505 - гаражи, 25 - голубятни. Но цифра эта плавающая, вполне вероятно, что строений гораздо больше. Ведь даже те владельцы, чья собственность зафиксирована сегодня в РГИСе в слое "Гаражи инвентаризация", далеко не всегда имеют правоустанавливающие документы, подтверждающие, что их гараж или другой объект собственности располагается на законных основаниях.

Главная проблема заключается в том, поясняют эксперты, что зачастую право на тот же гараж подтверждается только правом на само строение, но не на землю, которую оно занимает.

Такая конфликтная ситуация сложилась, например, у жителей Василеостровского района - владельцев десятка гаражей у дома номер 33 по улице Кораблестроителей.

- Их соорудил застройщик, которого сегодня уже нет, - рассказывает один из владельцев, Ольга Вронская. - Это было в 2004 году, каждому из нас гараж обошелся по тем ценам в 10 тысяч долларов.Документы, подтверждающие собственность, у большинства владельцев этих гаражей, одинаковые: справка из Проектно-инвентаризационного бюро и справка ГАТИ. И лишь у одного из десяти владельцев, ветерана Альвина Белевича, есть документ, подтверждающий его право на землю под гаражом.

Гаражами пользуются дети и внуки владельцев. Но унаследовать льготы нельзя!

Как пояснил корреспонденту "РГ" начальник отдела строительства и землепользования Василеостровского района Сергей Кузнецов, за пятнадцать лет, прошедшие со времени строительства этих гаражей, многое поменялось, в том числе и в городском законодательстве, и в нормативно-правовых документах. Одно осталось без изменений: земельные участки под гаражи в долгосрочную аренду (как у Белевича, на 49 лет) или в собственность выдавались исключительно льготным категориям граждан: ветеранам и инвалидам войны, блокадникам и так далее. Сегодня многие из них уже ушли из жизни. Гаражи прежних владельцев унаследовали их дети и внуки. Но унаследовать льготы нельзя! Поэтому и возникла эта правовая коллизия.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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- Мы будем разбираться с каждым конкретным случаем индивидуально, - заверил автовладельцев заместитель главы администрации Василеостровского района Виталий Мартыненко. По его словам, в районе сегодня имеется примерно полторы тысячи подобных гаражных строений, объединяющих под одной крышей по 10-12-13 отсеков. Правоустанавливающие документы имеются только у половины владельцев. Остальным, чтобы узаконить свои "будки для машин", необходимо явиться в комитеты по строительству и землепользованию администраций районов, где находятся гаражи, и подтвердить свое право на них.

Представители комитета имущественных отношений подчеркивают: действовать власти будут в строгом соответствии с правом.

Однако как технически будет выглядеть снос незаконных гаражей, неясно. Сейчас гаражи представляют собой ряд металлических боксов, объединенных общей цементно-бетонной крышей. Выдернуть из-под этой плиты отдельные, нелегитимные отсеки, будет не так-то просто. Особенно - не повредив при этом другие гаражи.

По словам начальника управления по распоряжению земельными участками комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Андрея Туркина, правоустанавливающим документом для того, чтобы гараж остался на месте, может служить сегодня только один - свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости. Если же такового документа у владельца нет, гараж считается движимым имуществом, а значит, его в любой момент можно перенести с места на место.

Инвентаризация в городе будет продолжаться до конца года.

Власти предупреждают, что по итогам ее будут приниматься решения о демонтаже гаражей и голубятен, размещенных на территории Санкт-Петербурга незаконно.

- Мы не можем дорогую городскую землю предоставлять тем, кто не имеет на нее права, - подчеркивает Андрей Туркин. - Возможно, из-за наличия таких вот "теневых" гаражей воспользоваться правом на землю не могут сегодняшние инвалиды-колясочники, для которых автотранспорт - насущная необходимость.

К тому же зачастую гаражи, поставленные когда-то бывшими автовладельцами-льготниками, сегодня, бывает, по назначению не используются - в городе есть и такое.

- Наша задача - не уничтожить дворовые гаражи, а навести порядок в этом, теневом пока, сегменте городского имущества, - отметил Туркин.

Тем временем

Узаконить голубятни оказалось делом более простым. Как показал опыт голубятника со стажем Алексея Попова, который занимается разведением птиц еще с советских времен, ему было достаточно обратиться в администрацию своего - Приморского - района.

Главный специалист отдела землепользования Анна Сеничева отмечает, что у заявителя было при себе разрешение, выданное еще райисполкомом Приморского района. Ему разъяснили весь порядок действий, и после обращения в КИО разрешение на пользование участком под голубятню было получено. Сейчас в этом домике-пристрое во дворе дома № 1 по улице Уточкина проживают порядка 30 породистых голубей.Алексей Попов вспоминает:

- Когда-то в городе был Клуб голубеводов, объединявший более 300 человек. Сейчас остались единичные энтузиасты этого дела.

В Приморском районе, как отмечают специалисты комитета по контролю за использованием имущества, голубятен всего четыре. Судя по всему, законный статус скоро получат все.

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