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30.10.2019 12:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вазу вернут на место

Фасады дома Галунова стали самым крупным и дорогим объектом реставрации 2019 года
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 244(8002)
Завершается реставрация фасадов дома Галунова на 2-й Советской улице. Здание, построенное в 1870-х годах в стиле эклектика как доходный дом, сейчас превращено в бизнес-центр, поэтому за интерьерами следят арендаторы. А вот фасады сильно обветшали - их ни разу не ремонтировали за 140 лет.

Одно из помещений на втором этаже дома Галунова, который является объектом культурного наследия регионального значения, занимает петербургская редакция "Российской газеты". Здесь очень красиво: сохранились парадная лестница, подлинные камины конца XIX века, лепнина на потолках. А вот лепнина на фасадах сильно пострадала от времени и петербургской погоды.

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- У этого здания три парадных фасада, - рассказывает представитель компании-подрядчика, - лепнина украшала верхнюю часть и по 2-й Советской, и по проспекту Бакунина, и по Дегтярной улице. Часть подлинных элементов - примерно треть - нам удалось сохранить, остальное было восстановлено по образцам.

Работы на фасадах здания начались в первые дни апреля, а закончить их планируется только 2 декабря. При этом первоначально речь шла о 26 августа, однако КГИОП продлил срок завершения реставрации. Отчасти это объясняется большим объемом работы: в порядок приводят не только внешние, но и внутренние фасады, общая площадь которых - более 16 тысяч квадратных метров. Тем более что разрешение на их проведение было получено только в июле. Отчасти объясняется и темпами подрядчика: на конец октября ремонт кирпичной кладки выполнен всего на 60 процентов, ремонт штукатурного поля - на 50 процентов, а окраска фасадов и ремонт цоколя еще даже не начинались. Зато уже восстановлены вазы, украшавшими венчающий карниз и частично были утрачены. Общую готовность объекта Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга, который является заказчиком работ, оценивает в 65 процентов.

Для обитателей домов, входящих в городскую программу ремонта фасадов, наиболее серьезным испытанием становятся шум и пыль. Работы необходимо проводить в теплое время года, а штукатурный слой нередко приходится снимать до кирпичной кладки. И люди внутри буквально задыхаются, ведь окна открыть нельзя. Представители компании-подрядчика заверили корреспондента "РГ", что промежуточной уборки регламент работ не предусматривает. Однако произвола подрядчиков он не предусматривает тоже.

В порядок приводят внешние и внутренние фасады здания общей площадью 16 тысяч квадратных метров

Во время расчистки дома Галунова жалобы на пыль и грязь мы подавать не стали. А вот жильцы дома на улице Чайковского обратились в фонд. И подрядчика обязали провести противопылевые мероприятия: натянуть строительную сетку на леса, сделать расчистку с пылеулавливающими насадками, произвести сухую уборку двора и защитить зеленые насаждения.

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- Капитальный ремонт на объекте продолжается в соответствии с утвержденным графиком, - рассказала пресс-секретарь Фонда капремонта Тамара Панченко. - Рабочие со строительной площадки не уходят, и после выполнения противопылевых мероприятий продолжат расчистку поля стен.

Отметим, что всего по итогам второй корректировки краткосрочного плана капитального ремонта 2019 года в документ включено 229 фасадов, из которых 37 -фасады зданий, являющихся объектами культурного наследия.

Общая стоимость работ оценивается в 2,4 миллиарда рублей, совокупная готовность объектов - более 80 процентов.

 

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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