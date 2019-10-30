В редакцию "Российской газеты" обратились четыре пенсионерки. Все они в разные годы оформляли займы у частного кредитора Богдана Святецкого под залог имущества. Одна из читательниц уже лишилась своего дома, еще двух могут выселить из комнат в ближайшее время.

Подписала "какие-то документы"

Людмила Александровна Екимова на пенсии, не работает. Муж умер много лет назад от тяжелой болезни. Людмила Александровна до сих пор не может говорить о нем без слез. Она пыталась вылечить супруга, продавала имущество, влезала в долги, но рак оказался сильнее.

После смерти мужа испортились отношения с сыном.

Три года назад Людмила Екимова решила разменять свою "трешку", чтобы разъехаться с сыном. При размене ей досталась комната на проспекте Наставников, ее наша читательница купила за 900 тысяч рублей. Сделку петербурженка проводила через агентство недвижимости "М2-Капитал", помогал ей руководитель - Богдан Святецкий.

- Как я его нашла? Да объявление по телевизору увидела, - говорит Людмила Александровна. - Святецкий мне поначалу понравился, очень вникал во все, подсказывал.

Новой комнате требовался ремонт. Денег не было, но и тут взялся помочь Святецкий, сказал, что даст нужную сумму, но, конечно, под расписку. Людмила Александровна оформила у него заем. Говорит, что взяла 300 тысяч рублей, но в договоре фигурировало 396. Заем давался под пять процентов в месяц. При просрочке платежа больше чем на пятнадцать дней ставка возрастает до десяти процентов в месяц, или 120 процентов в год. Залогом стала комната. 50 тысяч Людмила Александровна отдала, она тогда еще подрабатывала, но потом потеряла работу и не смогла выплачивать долг. Святецкий подал на нее в суд и потребовал заплатить ему больше миллиона рублей, а комнату продать с торгов за 160 тысяч. Ленинский районный суд Петербурга в январе прошлого года снизил сумму долга до 677 тысяч рублей, а начальную цену квартиры повысил до 900 тысяч. Екимовой же суд дал отсрочку на год, чтобы она успела съехать.

Между тем Святецкий предъявил пенсионерке еще один иск: за долг в 60 тысяч рублей он потребовал заплатить полмиллиона. Сама Людмила Александровна говорит, что никаких 60 тысяч от Святецкого не получала, хотя однажды ее вызвали в офис и попросили подписать "какие-то документы".

К тому же выяснилось, что Людмила Александровна купила в свое время не целую комнату, а долю.

- Приходила какая-то женщина, скандалила, говорила, что у нее в этой комнате пять метров, что она поставит там стол и будет жить, - вспоминает Екимова.

А еще в комнате, помимо Екимовой, оказались прописаны несколько человек, пенсионерка узнала об этом, лишь когда запросила форму 9 из паспортного стола. Наша читательница говорит, что не знает, кто все эти люди, они в комнату никогда не приходили.

Стоит отметить, что еще до окончания отсрочки Святецкий вступил в собственность и выставил долю в комнате на Наставников на торги.

Рекомендованный платеж

Супруги Наталья и Андрей Александровы живут в комнате на Лесном проспекте. Наталья Федоровна с трудом ходит - сказываются последствия перелома шейки бедра. Андрей Георгиевич после инсульта по большей части лежит.

Их история тоже началась в 2015 году, когда они решили продать свою комнату в центре Петербурга, на улице Марата. Андрей Георгиевич нуждался в лечении после инсульта, и супруги захотели разменять жилье, чтобы были свободные деньги на лекарства. На них уходила большая часть пенсии, семья медленно, но верно скатывалась в нищету.

Покупатель на комнату нашелся быстро, однако прямо перед сделкой комнату залило. После потопа помещение оказалось в ужасном состоянии, покупатель отказался приобретать такое жилье.

- Мы поняли, что нужно отремонтировать комнату, а то ее никто не купит, - вспоминает Наталья Федоровна. В поисках денег на ремонт она вышла на частного кредитора Богдана Святецкого.

Комнату в итоге отремонтировали, продали, супруги переехали на Лесной проспект, но остались еще должны денег Святецкому.

В 2016 году Александровы заняли у Святецкого 300 тысяч рублей под 120 процентов годовых под залог комнаты. Деньги им были нужны, чтобы рассчитаться с другими накопившимися долгами. Семья стала скатываться в нищету после того, как Андрея Георгиевича хватил удар. Большая часть пенсии уходила на лечение.

При просрочке платежа ставка возрастат до 10 процентов в месяц, или 120 процентов в год

- Я понимала, что новый заем вряд ли нас спасет, но думала, что если будут деньги, выкарабкаемся, а потом как-нибудь погасим, - говорит Наталья Федоровна.

Александрова вначале исправно платила по займу, в общей сложности отдала 114 тысяч рублей. Тогда женщина работала в газетном киоске у станции метро "Лесная". Когда станцию закрыли на ремонт, осталась без работы. Пошла просрочка по платежам, Святецкий подал в суд, потребовал полтора миллиона и продать комнату.

Рассматривая договор займа с одновременной ипотекой, суд, кстати, выяснил следующее. В документе была указана рекомендованная сумма ежемесячного платежа - не менее 16 тысяч рублей. Но заем брался под десять процентов в месяц, значит, ежемесячный платеж должен быть никак не меньше 30 тысяч рублей. И то это гасило бы только проценты, но никак не тело займа.

В июне Выборгский отдел судебных приставов начал исполнительное производство по делу Александровых. Комнату, где живут супруги, могут выставить на торги. Идти им некуда.

В сложившейся ситуации Наталья Федоровна винит только себя, а к Святецкому испытывает, как ни странно, добрые чувства.

- Меня ведь все постоянно ругают, что я так поступила. Единственный, кто меня ни в чем не обвинял, это Святецкий. Он просто давал деньги, - говорит Александрова. - Он всегда улыбался, и улыбка у него, знаете, совершенно гагаринская. Я его на последнем суде спросила: "Богдан Вилиевич, за что вы так нашу семью не любите?" А он бросился ко мне и стал кричать: "Наталья Федоровна, я вас обожаю!" Вот такой он человек...

"Трешка" под арестом

В августе своего дома в Тосно лишилась Лидия Шилова. Она говорит, что никаких денег у Святецкого не получала, только консультировалась. Тем не менее заем на 200 тысяч рублей был оформлен. Шилова обращалась в полицию, говорила, что ее подписи подделаны. Но правоохранители не нашли состава преступления. В итоге Святецкий отсудил у Шиловой 900 тысяч рублей, в счет погашения этой суммы забрал дом. Ей повезло: у нее есть дети, которые ее приютили.

Валентина Журавская пока живет в своей квартире в Отрадном. Но ее "трешка" арестована. В октябре 2015-го она решила занять у Святецкого 1 миллион 112 тысяч рублей, подписала акт приема-передачи, но денег, как говорит, не получила, так как передумала брать заем. По телефону сообщила об этом помощникам Святецкого и думала, что вопрос закрыт. Но Святецкий подал на нее в суд с требованием отдать деньги с процентами.Журавская подала в суд и доказала в первой инстанции, что денег не брала. Святецкий обжаловал это решение и выиграл, так что договор залогового займа считается заключенным до сих пор, срок его действия истекает в 2020 году. Валентина Журавская не исключает, что кредитор ждет этого времени, чтобы отсудить ее трехкомнатную квартиру.

Читательницы полагают, что стали жертвами обмана. Они неоднократно обращались в полицию, но стражи порядка в этой ситуации не видели признаков мошенничества и отказывали в возбуждении уголовного дела.

Самая частая фраза, которую женщины слышали на личных приемах: "Сами виноваты".

Кто вы, мистер Святецкий?

Богдан Святецкий - активный участник петербургских судебных процессов. Во время подготовки материала я нашла в базах судебных решений 53 истории, когда люди лишались своего имущества после взятых у него залоговых займов.

Все ситуации развивались по одному сценарию: человек занимал более или менее крупную сумму, допускал просрочку - и на него подавали в суд. С учетом процентов, неустоек и штрафов сумма к взысканию в разы превышала размер займа.

Согласно данным УФНС России, Богдан Святецкий является руководителем агентства недвижимости "М2-Капитал". Основной вид деятельности компании - операции с недвижимым имуществом.

Также Святецкий значится учредителем ООО Микрокредитная компания "Общество содействия малому бизнесу"; согласно выписке из ЕГРЮЛ, основной род занятий этой организации - деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества. Однако в реестрах МКК и МФО на сайте Центробанка на момент публикации организации с реквизитами "Общества содействия малому бизнесу", найти неудалось. Стоит отметить, что МКК и МФО, которые предоставляют займы, вообще-то должны находиться в этом реестре и предоставлять отчетность в ЦБ.

Свет в конце тоннеля

Когда в редакции узнали истории наших читательниц, было принято решение не ограничиваться описанием их непростых ситуаций на газетных страницах. Мы в редакции стали бить во все колокола, к кому-то обращались за консультацией, к кому-то за помощью.

Сейчас пострадавшим женщинам пытаются помочь в нескольких инстанциях.

Так, в аппарате одного из депутатов Заксобрания Петербурга юристы взялись перепроверить все ответы на жалобы, которые писали наши читательницы. Истории наших героинь изучают и в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге.

После каждого приема у юристов читательницы выходят расстроенными. Наши героини давно судятся, пишут жалобы и часто обращаются к сомнительным специалистам по объявлениям. В последний раз, например,

Людмила Екимова заложила фамильную икону в ломбарде за 30 тысяч рублей, чтобы ей написали очередное обращение в государственные инстанции. Бодрые ребята заверили Екимову, что письмо непременно изменит ситуацию в ее пользу, и... перестали отвечать на звонки.

"РГ" свела наших героинь с настоящими юристами. Они не дают несбыточных обещаний, честно обрисовывают перспективы и помогают нашим читательницам бесплатно. Помимо юристов в аппарате депутата, к ситуации подключились специалисты и в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге.

Поддержать Екимову и Александровых готовы в общественной организации "Ночлежка".

Юрист организации Игорь Карлинский больше 25 лет помогает людям, которые оказываются на улице. Он констатирует: с каждым годом жертв залоговых займов становится все больше. Зачастую люди не знают, куда им идти и у кого просить помощи, не имеют опыта в судебных делах, допускают ошибки и в итоге оказываются на улице. Ситуация осложняется еще и тем, что залоговой заем часто не единственный. Люди, которых частные кредиторы выгоняют на улицу, имеют множество долгов.

Так, например, произошло с семьей Александровых.

Пенсионеры стали жертвами микрозаймов. Помимо долга перед Святецким, у них много других. Из пенсии наших читателей по линии судебных приставов высчитывают столько, что на жизнь у них остается меньше прожиточного минимума. Редакция "Российской газеты" сообщила об этой ситуации в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу. В ведомстве сообщили, что перерасчет, чтобы у пенсионеров на руках оставался прожиточный минимум, осуществить, в принципе, можно. Нужно только или прийти лично, или заполнить заявление на сайте госуслуг, или написать заявление и отправить по почте заказным письмом. Беда в том, что у Натальи Федоровны и ее мужа компьютера нет и в "Госуслугах" они не зарегистрированы.

Наша читательница планирует собраться с силами, написать и отправить по почте спасительное для нее заявление.

Помочь семье Александровых, которые сейчас, без преувеличения, голодают, вызвались в Санкт-Петербургской епархии. Также без заявлений и справок Наталью Федоровну и ее мужа записали на бесплатные обеды для малоимущих при домовой часовне во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Когда есть силы, наша читательница приходит туда, благо часовня находится в соседнем доме, обедает там сама, а мужу относит контейнер с едой. Также одна из православных благотворительных организаций выразила готовность выдавать семье Александровых продуктовые наборы.

- Мы не думали, что когда-то будем так жить, - говорит Наталья Федоровна. Она всю жизнь проработала машинисткой, муж трудился звукооператором в ДК имени Горького, имеет даже звание "Ветеран труда".

Конечно, редакция обратилась и к районным властям.

В администрации Выборгского района, на территории которого живут Александровы, и в администрации Красногвардейского района, в котором живет Екимова, к их бедам отнеслись с вниманием.

Наших читательниц записали к социальным участковым, чтобы они могли получать всю возможную помощь от города. А она очень нужна, особенно Александровым. Пенсионеры, которые являются в прямом смысле маломобильными, нуждаются в такой услуге, как социальное такси, обычное они позволить себе по понятным причинам не могут. Еще им нужны продуктовые наборы, помощь в реабилитации…

Но главное, что в районных администрациях "РГ" сообщили, что наши герои могут претендовать на комнаты в социальных домах. Это жилье никогда не передается в собственность, только в наем, но людей оттуда не выселяют на улицу. Екимову и Александрову позвали на прием, рассказали, какие документы нужно собрать, где какие справки получить.

Людмила Александровна уже собрала большую часть документов, и комиссия Красногвардейского района по вопросам предоставления жилых помещений в домах соцобслуживания приняла решение: комнату дать. Так что скоро ее ждет новоселье. Наталья Федоровна документы пока собирает.

Прямая речь:

Алина Газалова, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности СЗ ГУ Банка России:

- "Черные" кредиторы, которые не состоят в государственном реестре микрофинансовых организаций, не поднадзорны Банку России, но регулятор проводит системную работу в этом направлении. Более года в Северо-Западном главном управлении Банка России функционирует отдел противодействия нелегальной деятельности, а в Краснодаре - Центр компетенций, который собирает информацию о нелегальных кредиторах по всей России. Эти материалы передаются в правоохранительные и контролирующие органы.

Всего в первом полугодии 2019 года СЗ ГУ направило в правоохранительные и контролирующие органы около 200 обращений с просьбой принять меры по прекращению деятельности нелегальных организаций и привлечь к ответственности их владельцев и руководителей. Примерно в половине случаев уже возбуждены административные и уголовные дела, по остальным ведутся проверки. За полгода на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) мы выявили 107 "черных кредиторов", из них 27 действовали в Санкт-Петербурге.

В отличие от легальных участников рынка, "черные кредиторы" не соблюдают правил и ограничений, которые Банк России устанавливает для защиты прав заемщика. В частности, проценты, штрафы и другие платежи по займу, взятому на срок до года, с 1 июля 2019 года не могут превышать двукратный размер займа, а процентная ставка за пользование деньгами не может превышать одного процента в день. Кроме того, с 1 ноября этого года МФО не могут брать в залог жилую недвижимость клиента. Нелегальные участники микрофинансового рынка с самого начала стремятся довести своих клиентов до тяжелой финансовой ситуации и завладеть его квартирой.

Узнать, легально ли компания предоставляет займы, можно в разделе "Проверить участника финансового рынка" на главной странице сайта Банка России (CBR.RU).

Бороться с нелегальными финансовыми организациями нам помогает взаимодействие с прокуратурой, МВД, Федеральной антимонопольной службой. Для того чтобы эта деятельность была более эффективной, Банку России необходима информация. Мы призываем всех, кто столкнулся с сомнительными финансовыми организациями, сообщать о них. Это поможет остановить мошенников и сохранить деньги граждан.

Сведения о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке можно оставить в разделе "Анонимное информирование" на сайте Банка России. Обращение также можно направить в Северо-Западное главное управление Банка России письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России.

P.S.

Редакция "Российской газеты" продолжит следить за судьбами наших героинь. А напоследок хочется дать совет: старайтесь не занимать денег у частных кредиторов. Относитесь с сомнением к объявлениям с текстом типа "деньги каждому". Если нужен кредит, лучше обращайтесь в банки, там жестко регулируется процентная ставка, нет скрытых комиссий. Условия у частных кредиторов порой крайне невыгодные, а формулировки в договорах такие, что запутается даже опытный финансист. Подпись под таким документом может реально сломать жизнь.

На момент подготовки материала к публикации организации с реквизитами "Общества содействия малому бизнесу" найти не удалось.

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