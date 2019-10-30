Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых

С 1 января следующего года зарегистрироваться в качестве самозанятых в мобильном приложении "Мой налог" смогут Санкт-Петербурга, в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также Красноярского и Пермского краев, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономного округов и Башкортостана.

Сейчас эксперимент реализуется в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. По последним данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в качестве самозанятых там зарегистрировались свыше 250 тысяч человек.

Налог на профессиональный доход (именно его платят граждане, работающие на себя) доступен для россиян, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности по ставке 4 процента от дохода (для работающих с физлицами) и 6 процентов (для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями).

У самозанятых, которые, регистрируясь в мобильном приложении, указали свой вид деятельности самыми популярными категориями услуг являются перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.