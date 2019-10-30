Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых

Новости

СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме 19:10
Алексей Гуськов прокомментировал скандал вокруг своей жены 19:10
В Москве задержан директор Физического института имени Лебедева 19:08
Пробки в Москве достигли 9 баллов 19:06
Центробанки Беларуси и России согласовали подходы по интеграции в финансовой сфере 19:00
Телеканал "МИР" вернет шоу "Слабое звено" и запустит свои сериалы 18:58
На экс-мэра Красноперекопска завели уголовное дело 18:57
Убитый главарь ИГИЛ аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями 18:55
Рэйчел Вайс сыграет главную роль в фильме об Элизабет Тейлор 18:45
В театре прокомментировали инцидент с актрисой Лидией Вележевой 18:41
Ксения Собчак представила новое шоу о семье Яны Рудковской 18:27
В Госдуме оценили решение Дании по прокладке "Северного потока-2" 18:25
В Подмосковье в ДТП погибли пять человек 18:23
Незарегистрированное в РФ лекарство стали бесплатно выдавать в Подмосковье 18:15
В Онежском озере утонул рыбак, еще двое пропали 18:14
На выезде из Лефортовского тоннеля в Москве потушили автомобиль 18:13
Будапешт заблокировал вето НАТО по Украине из-за венгерского меньшинства 18:09
В Твери полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего после ДТП 18:07
Два человека погибли в аварии на Варшавском шоссе 17:57
В Казани 8 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса 17:43
В Петербурге умерла дочь Ирины Богачевой музыкант Елена Гаудасинская 17:32
Московские врачи спасли 91-летнюю пациентку после инсульта 17:25
Подросток, обвиняемый в изготовлении СВУ, отпущен под домашний арест 17:20
Будапешт наложил вето на декларацию НАТО по Украине 17:17
Румас рассказал о подготовке интеграционных документов в СГ 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
30.10.2019 18:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых

Текст: Юлия Кривошапко
C 2020 года специальным налоговым режимом для самозанятых смогут воспользоваться жители еще 19 регионов. Законопроект для общественного обсуждения опубликовал Минфин.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

С 1 января следующего года зарегистрироваться в качестве самозанятых в мобильном приложении "Мой налог" смогут Санкт-Петербурга, в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также Красноярского и Пермского краев, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономного округов и Башкортостана.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Самозанятые граждане получат преференции для работы в системе госзакупок

Сейчас эксперимент реализуется в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. По последним данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в качестве самозанятых там зарегистрировались свыше 250 тысяч человек.

Налог на профессиональный доход (именно его платят граждане, работающие на себя) доступен для россиян, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности по ставке 4 процента от дохода (для работающих с физлицами) и 6 процентов (для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями).

У самозанятых, которые, регистрируясь в мобильном приложении, указали свой вид деятельности самыми популярными категориями услуг являются перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Башкортостан СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Воронежская область УрФО Тюменская область УрФО Челябинская область ПФО Пермский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За рекламу наркотиков в интернете предлагают сажать на 7 лет
Путин не примет участие в саммите АТЭС в Чили
Посольство Израиля в России приостановило работу
В МИД ответили на планы Украины провести учения возле Крыма
Первый пуск "Булавы" с "Князя Владимира" сняли на видео