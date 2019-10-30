В последнее время снюсы стали особенно популярны у молодежи. Показательным стал случай в Череповце - у подростка, поступившего в детское отделение областного психоневрологического диспансера, диагностировали никотиновую ломку.
nullМежду тем опасные для здоровья никотиновые смеси сегодня находятся в свободной продаже. Отсутствие в составе табака автоматически освобождает их от ограничений федерального законодательства. Однако объем никотина в бестабачных смесях в несколько раз превышает стандартную дозировку сигареты, объясняют в правительстве региона.
- В настоящее время подростки законодательно защищены только от табачной продукции. Продажа бестабачных никотиновых смесей не ограничена. Поэтому необходимо начать работу на уровне региона и в кратчайшие сроки остановить распространение этого опасного увлечения, - заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Кстати
Два года назад Вологодская область ввела запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. Кроме того, с 2015 года в регионе существует запрет продажи подросткам безалкогольных тонизирующих напитков.