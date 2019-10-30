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30.10.2019 15:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ни капли никотина

Текст: Евгения Цинклер (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 245(8003)
В Вологодской области запретят продавать несовершеннолетним никотиносодержащую продукцию. Имеются в виду в первую очередь так называемые снюсы - бестабачные никотиновые смеси.

В последнее время снюсы стали особенно популярны у молодежи. Показательным стал случай в Череповце - у подростка, поступившего в детское отделение областного психоневрологического диспансера, диагностировали никотиновую ломку.

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nullМежду тем опасные для здоровья никотиновые смеси сегодня находятся в свободной продаже. Отсутствие в составе табака автоматически освобождает их от ограничений федерального законодательства. Однако объем никотина в бестабачных смесях в несколько раз превышает стандартную дозировку сигареты, объясняют в правительстве региона.

- В настоящее время подростки законодательно защищены только от табачной продукции. Продажа бестабачных никотиновых смесей не ограничена. Поэтому необходимо начать работу на уровне региона и в кратчайшие сроки остановить распространение этого опасного увлечения, - заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Кстати

Два года назад Вологодская область ввела запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. Кроме того, с 2015 года в регионе существует запрет продажи подросткам безалкогольных тонизирующих напитков.

Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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