Режиссер Андрей Смирнов представил фильм "Француз" в Петербурге

Прекрасную картину о 1950-х (черно-белую!) снял - по собственному сценарию - Андрей Смирнов, режиссер любимых многими поколениями кинолент "Белорусский вокзал", "Осень", "Жила-была одна баба", сам великолепный актер.

Фильм посвящен "памяти Александра Гинзбурга и его друзей, тех, кто хотел жить не по лжи". Булат Окуджава сказал про Гинзбурга: "Человек великий". В небольшой роли завхоза Дома культуры Смирнов снял Веру Лашкову, ту самую Лашкову, соратницу Гинзбурга, которая перепечатывала самиздатовский "Синтаксис", "Белую книгу" (материалы дела Синявского и Даниэля), год провела в следственном изоляторе Лефортово. Гинзбург, один из первых советских диссидентов, выпускал поэтический альманах "Синтаксис" (в фильме звучит "Алик" и журнал "Грамотей"). "Я с трудом уговорил Веру сняться. Ее прекрасное русское лицо - украшение нашей картины", - считает Андрей Сергеевич.

- Артисты в этом фильме - моя гордость и радость, - скажет Смирнов. Александр Балуев, Роман Мадянов, Евгений Ткачук, Михаил Ефремов, Нина Дробышева, Наталья Тенякова...В главных ролях прекрасная молодежь.

На премьеру в петербургский кинотеатр "Аврора" пришли друзья режиссера, которых он сам радостно встречал в фойе, цвет петербургской культуры: режиссеры Лев Додин, Александр Сокуров, поэт Александр Кушнер (его имя прозвучит в фильме "Француз"), композитор Леонид Десятников, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, актер Леонид Мозговой. И снявший фильм оператор Юрий Шайгарданов, и снявшийся в нем актер Евгений Ткачук.

Перед показом Андрей Смирнов признался:

- Нет лучшего зрелища для киношника, чем такой полный зал. Спасибо, вам, дорогие. Все, что мы делаем, - для вас, зрителей! И я рад, что Питер остался Питером - здесь особая публика.

И представил зрителям питерскую часть группы:

- Главный оператор - мастер своего дела Юрий Шайгарданов, который много лет назад прославился еще в другой черно-белой картине - "Собачье сердце" Владимира Бортко. Работать с таким мастером как Шайгарданов просто счастье, я счастлив, что уже вторую картину мы сделали вместе (еще "Жила-была одна баба"). Позвольте вам представить другого Шайгарданова - Владимира, ассистента, благодаря ему у нас все артисты в кино в фокусе, за что ему низкий поклон. У камеры стоял и великолепный ассистент Сергей Снитовский. Гаффер, осветитель Максим Колупаев, умело заведовавший светом.

Вообще у меня была радость, а не группа! Работать с ней - праздник. В советское время я, штатный работник "Мосфильма", не мог собрать такую группу, производственный отдел обязательно совал тех, кто долго находился в простое, а это обычно те, кто не умеет работать. Теперь же на каждый пост можно найти лучшего специалиста.

Актер Александр Анисимов, мало известный, к сожалению. Он снимался в эпизоде в моем фильме "Жила-была одна баба", мы его хорошо запомнили. И когда искали артиста на роль слесаря на автобазе Устюгова в фильме "Француз", мы о нем вспомнили, вызвали его и, к счастью, он сыграл у нас. Блестяще! Верю, что вы оцените его работу.

Моя жена - Елена Смирнова, она уже 45 лет как Смирнова, но известна зрителям как Прудникова - актриса, снявшаяся в советских фильмах "Вариант "Омега", "Два капитана". В титрах "Француза" она генеральный продюсер и еще проводила актерский тренинг для молодых артистов.

Главный герой Пьер Дюран приезжает из Франции в Москву на стажировку в МГУ. (Сыгравший эту роль 27-летний Антон Риваль прожил во Франции до 19 лет, а затем переехал в Россию, окончил Школу-студию МХАТ. Его мама - русская, а отец - француз). Он погружается в московскую жизнь, узнает много нового о несвободной стране СССР -

А еще Пьер (Петр) задался целью найти своего русского отца, которого арестовали в конце 30-х годов.

- Ты потомственный дворянин Татищев! - твердит ему мать. Она русская, эмигрантка. Дюран - эту фамилию дал ему отчим- француз.

Роль офицера Татищева, скитавшегося по лагерям, а теперь работающего сторожем на хлебозаводе в провинции, Андрей Смирнов написал специально для Александра Балуева, которого считает гениальным артистом. Без проб взял на роль фотокорреспондента Валерия Успенского талантливого актера Евгения Ткачука, с которым мечтал поработать.

Балерину кордебалета Большого театра Киру Галкину, в которую влюбляется француз, сыграла Евгения Образцова, выпускница Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, работавшая в Мариинском театре, прима-балерина Большого театра.

- Я благодарен за то, что Андрей Сергеевич дал мне возможность сняться у него. Такая кропотливая, тонкая работа, - признался Ткачук. - Все человеческое и русское, что есть в людях, я понял и принял через него. Быть с ним на съемочной площадке - это такой сыр в масле!

- Кто озвучил актера, сыгравшего главную роль? Евгений Цыганов? - спросили режиссера зрители.

- Нет, что вы, здесь все говорят своими голосами, никого не переозвучили. И французов сыграли французы. В этой картине играют только профессиональные актеры, даже самые маленькие роли (кроме Веры Лашковой). Новое поколение, с которым я встретился в работе, восхитительное, по-моему. Столько талантливых ребят! Это внушает большие надежды.

- Браво! - говорили петербуржцы режиссеру. - Спасибо за людей, потрясающие судьбы. За вашу гражданскую позицию. Потрясены лицами актеров. Наталья Тенякова сделала фантастическую работу. Замечательный Ткачук.

- Я был и зэком, и диссидентом. Все сцены в вашем фильме в точности соответствуют тому, что я видел. Так все действительно и было, - еще один отклик.

- А что изменилось сегодня? - спрашивают. Изменилось многое, - говорил Андрей Смирнов. - Все-таки власть перестала быть тотальной, есть островки, где можно укрыться. И потом - из страны теперь можно уехать, это огромное преимущество. А ведь как мы жили? Чтобы поехать за границу, куда-нибудь в Вену или Чехословакию - надо пройти через райкомовскую комиссию, ответить на вопросы!

- Огромное спасибо за огромную каплю правды среди того потока лжи, который нас окружает, - сказал режиссер Лев Додин.