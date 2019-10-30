Власти Петербурга готовят транспортную реформу. В середине июля будущего года город откажется сразу от трех неудобств: переполненных пазиков и микроавтобусов, неразберихи на автобусных остановках и необходимости выбирать между "быстро" и "дешево".

- Надо избежать ситуации, когда дикие дивизии бегают, опережая друг друга в борьбе за пассажира, - пояснил суть реформы вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов. - Наша задача - качественная транспортная услуга всем петербуржцам и гостям. Будь то маломобильные группы или социальные категории.

Нововведения продиктованы Федеральным законом "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ", принятым Госдумой еще в 2015 году. Однако еще пять лет регионам разрешалось жить по старым правилам, после чего с каждым перевозчиком необходимо заключить государственный или муниципальный контракт. А для этого определиться с видом тарифа - регулируемый, нерегулируемый или смешанный.

Сейчас в Петербурге смешанный вид тарифа: на социальных маршрутах льготы действуют, а на большинстве коммерческих - нет. Но поскольку в городе огромное количество пенсионеров, студентов, школьников и все они пользуются общественным транспортом, в Смольном приняли решение уравнять пассажиров в правах. Тариф станет единым, и все льготные билеты будут приниматься к оплате на всех городских маршрутах. А для тех, у кого льгот нет, электронные виды оплаты - "Подорожник", Единая карта петербуржца, банковская карта "МИР" - будут давать весьма ощутимую выгоду. По сравнению с оплатой наличными - до двух раз.

Неудобные маленькие автобусы с улиц города полностью исчезнут, их сменят машины средней, большой и особо большой вместимости. Для первой категории обязателен хотя бы один вход с низким полом, удобный для пожилых людей и мам с колясками, для остальных - стопроцентно низкий пол. При этом на линии должны выходить автобусы, приобретенные не ранее 1 января 2018 года, и чтобы соблюсти это условие, компаниям-перевозчикам необходимо закупить более 2,5 тысячи единиц подвижного состава.

Всех городских перевозчиков обяжут неукоснительно соблюдать расписание. Пассажиры смогут узнавать о прибытии нужного маршрута в специальном приложении, а город будет контролировать движение с помощью диспетчерской службы. И перевозчиков будут наказывать не только за опоздание, но и за торопливость. Это поможет навести порядок на автобусных остановках.

В Смольном приняли решение уравнять в правах пассажиров

- У многих станций метро из-за маршруток сейчас ужас что творится, - рассказывает водитель с трехлетним стажем Марина Бровина. - Они останавливаются вторым и третьим рядом, высаживают пассажиров едва ли не под колеса соседних маршруток. И задерживаются, чтобы набрать побольше народу, создавая заторы.

Впрочем, противники у транспортной реформы тоже есть. Прежде всего желанием оптимизировать, а по сути, сократить сеть городских автобусных маршрутов обеспокоены жители Ленинградской области. Уже известно, например, что Смольный хочет укоротить трассу К-530: сейчас маршрутка идет из Всеволожска до Финляндского вокзала, а будет доезжать только до Ладожского.

В администрации города признаются, что часть новых маршрутов действительно получат "разрывы" по сравнению с прежней схемой. И чтобы пассажирам не приходилось платить дважды там, где недавно можно было обойтись без пересадок, планируется "повременная оплата": в течение определенного периода пересадку можно будет совершить бесплатно. Правда, действовать такая система будет только на части маршрутов - тех, которые подверглись реформе.

Тем временем

В Сети появилась петиция за сохранение маршруток в Санкт-Петербурге. Авторы воззвания считают, что "маршрутки сами вымрут, когда перестанут быть удобными для пассажиров или экономически выгодными для перевозчиков". А если чиновники не могут обязать их работать по правилам, "то как этим чиновникам можно доверить реформу транспортной системы целого города, что в несколько раз сложнее и ответственнее". На момент подготовки номера в печать петицию подписали 2,7 тысячи человек.