В Онежском озере утонул рыбак, еще двое пропали

В Карелии на рыбалке утонул 49-летний мужчина. В Онежском озере обнаружили его тело. Региональный Следственный комитет назначил проверку.

При этом, как сообщает пресс-служба ведомства, на рыбалку мужчина отправился не один. Вместе с ним были еще два человека - 57-летний житель Медвежьегорского района и мужчина из Сегежи, которому 39 лет. Рыбачили они в Онежском озере в Медвежьегорском районе.

Домой с рыбалки жители республики не вернулись. Пустую лодку обнаружили в акватории Онежского озера. В ней был старый спасательный жилет, который давно не использовался. Погибший рыбак был без жилета.

Как предполагают в Следкоме, причиной трагедии стали неблагоприятные погодные условия. Поиск двух других пропавших продолжается.