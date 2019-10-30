Состоялось заседание Оргкомитета ПМЭФ-2020

29 октября под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации Константина Чуйченко состоялось заседание Организационного комитета по подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) в 2020 году.

"В 2019 году в ПМЭФ приняли участие более 19 тысяч человек из 145 стран мира. Растущее год от года количество участников Форума говорит о том, что Россия остается важнейшим центром притяжения для деловых и финансовых кругов всего мира. Мы высоко ценим интерес, а главное - доверие к Форуму со стороны его партнеров, гостей и участников. Это ставит перед нами задачу в следующем году, учитывая наработанный опыт и уже освоенную площадку, не снижать достигнутую высокую планку качества", - отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

Участники заседания подвели итоги ПМЭФ-2019 и обсудили основные направления взаимодействия при подготовке к предстоящему Форуму. В ходе заседания обсуждалась работа по формированию деловой программы и организации мероприятий по продвижению Форума подготовка гостиничной, дорожно-транспортной и конгрессно-выставочной инфраструктуры, мест проведения мероприятий спортивной программы и Фестиваля культуры ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум состоится 3-6 июня 2020 года.

В рамках деловой программы ПМЭФ планируется продолжить традицию проведения деловых форумов многосторонних международных форматов взаимодействия, в которых участвует Россия. На площадке проведения Форума состоятся заседание Регионального консультативного совета "Деловой двадцатки", Деловые форумы ШОС, БРИКС и АСЕАН, Российский форум малого и среднего предпринимательства, мероприятия молодежного дня. Форумы БРИКС и ШОС пройдут в преддверии саммитов этих организаций, которые также состоятся в Санкт-Петербурге в июле 2020 года.

В ходе круглогодичной анонсирующей кампании ПМЭФ-2020 планируется проведение отраслевых круглых столов, цикла "Регионы России: точки роста", выездных сессий ПМЭФ в России и за рубежом, а также мероприятия в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и Австралии.