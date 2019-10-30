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30.10.2019 19:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Череп из пармы

Ученый из Коми обнаружил древнейшего предка всех наземных позвоночных
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Сыктывкар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8004)
В Республике Коми во время полевых испытаний на Южном Тимане ученые обнаружили окаменелости древнейшего предка всех наземных позвоночных. Находке 372 миллиона лет. И это мировая сенсация. Обнаруженное животное - переходная форма между рыбами и наземными позвоночными. Находка поможет исследователям понять, когда же предок человека вышел из воды на сушу.

В международной группе ученых работает и научный сотрудник лаборатории палеонтологии Коми научного центра Уральского отделения РАН Павел Безносов. Кстати, благодаря ему новое животное получило и свое название - пармастега, или parmastega aelidae.

- Родовое название "parma" образовано от слова "парма" - холмистая местность с хвойными лесами, где и были найдены остатки. "Stega" в греческом языке означает крышу. В данном случае подразумевается "под крышей черепа". Если дословно переводить слово "parmastega", то получится "череп из пармы", - пояснил Павел Безносов.

Фото: vk.com/kenigfishing
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Все наземные позвоночные относятся к очень небольшой группе переходных форм, которая называется "ранние тетраподы". Это были уже не рыбы, но еще и не амфибии. Они произошли от одной из групп лопастеперых рыб в девонском периоде.

Остатки пармастеги обнаружили в известняках сосногорской свиты, которая сформировалась в условиях обширной мелководной тропической лагуны. Ныне это берега реки Ижмы в окрестностях северного города Ухты. Исследователи нашли не просто окаменелости, а более ста экземпляров костей, которые между собой прекрасно стыковались. Обнаруженные кости позволили создать трехмерную реконструкцию черепа, нижней челюсти и плечевого пояса животного, делая его древнейшим тетраподом.

В коллекции найдены как взрослые остатки, так и молодые особи. Голова, которую удалось восстановить, равна 27 сантиметрам. В длину животные достигали 1,2-1,3 метра. И, скорее всего, добычу, а это членистоногие, высматривали из воды. Потом делали резкий выпад и затаскивали ее с собой снова в воду. А вот погибли пармастеги во время мощнейшего шторма. Животных не один раз выбрасывало на берег, поэтому кости и перемешались.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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