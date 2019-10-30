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30.10.2019 14:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти за растрату в доме престарелых завели уголовное дело

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Лодейнопольский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту растраты бюджетных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: iStock
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Фигуранты дела - сотрудники государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания "Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов". По версии следствия, в период с октября по декабрь прошлого года они растратили не менее 660 тысяч рублей, переведя эту сумму на оплату девяти договоров с индивидуальным предпринимателем. Обязательства, которые предполагали эти договоры, фактически не были исполнены.

Имена и должности подозреваемых в преступлении следователи не называют. Тем не менее, в информации указывается, что сотрудники СК совместно с полицией провели ряд обысков по местам жительства предполагаемых фигурантов дела, а также в ЛОГКУ "Лодейнопольский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов" и в комитете по социальной защите правительства Ленинградской области. Здесь изъята документация, представляющая интерес для следствия.

На сегодняшний день известно, что по подозрению в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) задержана директор Лодейнопольского дома-интерната, решается вопрос о задержании и других подозреваемых.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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