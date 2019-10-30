Восемьдесят домов оснастят специальным электрическим кабелем для борьбы чс наледью на крышах.

В Северной столице свыше 23 тысяч домов. Три года назад, когда в Санкт-Петербурге начали активно бороться с этой бедой, в городе насчитывалось 4853 здания с потенциально опасными крышами. На сегодняшний день, утверждают в жилищном комитете, потенциально опасными из них остаются порядка двух тысяч.

Известно, что сосульки на скатах образуются из-за того, что крыши в течение зимы часто нагреваются и остывают - как говорят коммунальщики, "перешагивают через ноль". Это связано с особенностями застройки в исторической части Петербурга. Большинство исторических зданий при сооружении были снабжены печным отоплением. При переводе их на централизованное отопление разводку труб сделали через чердаки, вследствие чего крыши стали подвергаться постоянному перепаду температур, что и способствует образованию наледи.

Система "холодный чердак", то есть качественная изоляция тепловых труб с помощью минеральной ваты, устройство щелевых продухов в карнизной и коньковой частях крыши помогает избежать резких перепадов температур. За последние три года в городе по данной технологии были отремонтированы кровли более двух тысяч зданий.

Тем не менее сделать предстоит еще больше.

- До конца года специальным электрическим кабелем, который помогает избежать контраста температур на чердаке и крыше, будут оборудованы 80 домов, - сказал губернатор города Александр Беглов в ходе инспекционного объезда Московского района. - Зимой посмотрим, какой будет результат.

По оценкам властей, если он будет положительным, а себестоимость применения кабеля приемлемой, город начнет внедрять также и эту технологию.

Понятно, что 80 домов, которые войдут в экспериментальную программу, - слишком малый процент из двух тысяч, которые предстоит перевести на режим "холодный чердак". Но эксперты подчеркивают: это всего лишь эксперимент. Небольшое количество домов, отобранное для участия в нем, связано с тем, что новая технология достаточно дорога.

Пока в число экспериментальных зданий решено включать преимущественно объекты социального назначения - детские сады, поликлиники и прочее. Известно, что в исторической части города многие из них расположены на первых этажах зданий с жесткой кровлей. Кроме того, управляющие компании предложили для включения в эксперимент здания, мимо которых проходит оживленный пешеходный трафик. Это связано с обеспечением безопасности граждан. Власти заверяют, что в течение этого и следующего годов все потенциально опасные крыши Петербурга будут переведены на систему "холодный чердак", а значит, город избавится от наледей и сосулек.