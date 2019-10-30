В Петербурге открыли Детский театр танца Бориса Эйфмана

Новости

Кроссовер из России доберется до Европы в 2021 году 20:18
Отца ученика, принесшего пистолет в московскую школу, лишили лицензии 20:05
Дубль Глушакова помог "Ахмату" разгромить "Луч" в Кубке России 19:50
Юрий Лоза предложил изменить название фильма "2012" 19:50
В Сочи мотоблогерша сняла ДТП со своим участием на видео 19:42
Почему в Минске не боятся массового оттока врачей за границу 19:28
Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС 19:20
СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме 19:10
Алексей Гуськов прокомментировал скандал вокруг своей жены 19:10
В Москве задержан директор Физического института имени Лебедева 19:08
Пробки в Москве достигли 9 баллов 19:06
Центробанки Беларуси и России согласовали подходы по интеграции в финансовой сфере 19:00
Телеканал "МИР" вернет шоу "Слабое звено" и запустит свои сериалы 18:58
На экс-мэра Красноперекопска завели уголовное дело 18:57
Убитый главарь ИГИЛ аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями 18:55
Рэйчел Вайс сыграет главную роль в фильме об Элизабет Тейлор 18:45
В театре прокомментировали инцидент с актрисой Лидией Вележевой 18:41
Ксения Собчак представила новое шоу о семье Яны Рудковской 18:27
В Госдуме оценили решение Дании по прокладке "Северного потока-2" 18:25
В Подмосковье в ДТП погибли пять человек 18:23
Незарегистрированное в РФ лекарство стали бесплатно выдавать в Подмосковье 18:15
В Онежском озере утонул рыбак, еще двое пропали 18:14
На выезде из Лефортовского тоннеля в Москве потушили автомобиль 18:13
Будапешт наложил вето на декларацию НАТО по Украине 18:09
В Твери полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего после ДТП 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
30.10.2019 19:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Языком балета

В Петербурге открыли Детский театр танца Бориса Эйфмана
Текст: Ольга Штраус ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8004)
Современное здание, построенное по оригинальному проекту, позволило осуществить небывалое: соединить в одном пространстве общеобразовательное специализированное учреждение (Академию танца Бориса Эйфмана) и полноценный театр.
Учащиеся одновременно постигают искусство балета и проходят программу общеобразовательной школы. Фото: Анжела Мнацаканян Учащиеся одновременно постигают искусство балета и проходят программу общеобразовательной школы. Фото: Анжела Мнацаканян
Учащиеся одновременно постигают искусство балета и проходят программу общеобразовательной школы. Фото: Анжела Мнацаканян

Важно отметить, что находится это учреждение в шаговой доступности от возводимого на Петроградской стороне Дворца танца, где, наконец, найдет приют прославленный "Театр балета Бориса Эйфмана".

- Это важно, - подчеркивает маэстро. - Но и в открытом уже Детском театре танца мы будем делать спектакли, которые, уверен, станут интересны публике.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Международная биеннале современного искусства открылась в Третьяковке

В дни Культурного форума, 16 ноября, учащиеся Академии танца Бориса Эйфмана покажут на сцене детского театра спектакль "Мусагет". Когда-то Эйфман ставил его с труппой "Нью-Йорк Сити балет", и авторитетные критики назвали этот спектакль "великолепным и завораживающим". Весной на сцену Детского театра танца явится "Сильфида", в конце года - новый спектакль маэстро "Пиноккио". К слову, заявку на его гастрольный прокат уже подали Япония и Китай.

Борис Эйфман подчеркивает: Детский театр танца станет репертуарным. Такого не было никогда и нигде: обычно все выступления студентов, обучающихся балетному искусству, ограничиваются выпускными концертами, которые меняются каждый год. Здесь же появится настоящий театр со своим репертуаром.

Новое здание великолепно: высоченный, в пять этажей, атриум венчает стеклянный купол, под которым, как облака, мерцают созвездия лампочек. Замечательно, по последнему слову техники, оснащен и театральный зал на 500 мест. Светодиодный экран, современное оборудование, мощные проекционные аппараты позволят устроить здесь любую, самую сложную и замысловатую сценографию. А весьма достойная сцена - 14 на 15 метров - сделает доступным для хореографов весьма масштабные постановки.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Андрей Геласимов стал автором текста "Тотального диктанта"-2020

Сейчас в академии танца обучаются 320 учеников, они проходят здесь одновременно программу общеобразовательной школы и осваивают искусство балета. Причем методика Эйфмана предполагает, что выпускники его академии в равной степени мастерски смогут танцевать и классический балет, и современный. Готовить универсальных танцовщиков, танцовщиков XXI века - цель данного учебного заведения. Надо отметить, что полностью учениками академия танца пока не укомплектована: предполагается, что всего в ней будут обучаться около 500 человек.

- Мы хотим, чтобы этот театр стал не только театром нашей академии танца, - подчеркивает Эйфман, - но и площадкой для реализации самых разных проектов молодых хореографов. Здесь можно и нужно устраивать фестивали как профессионалов, так и любителей танцевального искусства. Сюда на гастроли должны приезжать коллективы из разных регионов страны.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
В Госдуме оценили решение Дании по прокладке "Северного потока-2"
Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых
Обещающие компенсации за БАДы мошенники стали представляться следователями
За рекламу наркотиков в интернете предлагают сажать на 7 лет