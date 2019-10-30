В Петербурге открыли Детский театр танца Бориса Эйфмана

Современное здание, построенное по оригинальному проекту, позволило осуществить небывалое: соединить в одном пространстве общеобразовательное специализированное учреждение (Академию танца Бориса Эйфмана) и полноценный театр.

Важно отметить, что находится это учреждение в шаговой доступности от возводимого на Петроградской стороне Дворца танца, где, наконец, найдет приют прославленный "Театр балета Бориса Эйфмана".

- Это важно, - подчеркивает маэстро. - Но и в открытом уже Детском театре танца мы будем делать спектакли, которые, уверен, станут интересны публике.

В дни Культурного форума, 16 ноября, учащиеся Академии танца Бориса Эйфмана покажут на сцене детского театра спектакль "Мусагет". Когда-то Эйфман ставил его с труппой "Нью-Йорк Сити балет", и авторитетные критики назвали этот спектакль "великолепным и завораживающим". Весной на сцену Детского театра танца явится "Сильфида", в конце года - новый спектакль маэстро "Пиноккио". К слову, заявку на его гастрольный прокат уже подали Япония и Китай.

Борис Эйфман подчеркивает: Детский театр танца станет репертуарным. Такого не было никогда и нигде: обычно все выступления студентов, обучающихся балетному искусству, ограничиваются выпускными концертами, которые меняются каждый год. Здесь же появится настоящий театр со своим репертуаром.

Новое здание великолепно: высоченный, в пять этажей, атриум венчает стеклянный купол, под которым, как облака, мерцают созвездия лампочек. Замечательно, по последнему слову техники, оснащен и театральный зал на 500 мест. Светодиодный экран, современное оборудование, мощные проекционные аппараты позволят устроить здесь любую, самую сложную и замысловатую сценографию. А весьма достойная сцена - 14 на 15 метров - сделает доступным для хореографов весьма масштабные постановки.

Сейчас в академии танца обучаются 320 учеников, они проходят здесь одновременно программу общеобразовательной школы и осваивают искусство балета. Причем методика Эйфмана предполагает, что выпускники его академии в равной степени мастерски смогут танцевать и классический балет, и современный. Готовить универсальных танцовщиков, танцовщиков XXI века - цель данного учебного заведения. Надо отметить, что полностью учениками академия танца пока не укомплектована: предполагается, что всего в ней будут обучаться около 500 человек.

- Мы хотим, чтобы этот театр стал не только театром нашей академии танца, - подчеркивает Эйфман, - но и площадкой для реализации самых разных проектов молодых хореографов. Здесь можно и нужно устраивать фестивали как профессионалов, так и любителей танцевального искусства. Сюда на гастроли должны приезжать коллективы из разных регионов страны.