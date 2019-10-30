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30.10.2019 12:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Со стола в оранжерею

В Петербурге тестируют систему рециклинга органических отходов
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 244(8002)
Остатки еды со столов посетителей петербургских кафе и ресторанов вскоре смогут не только приносить прибыль владельцам, но и помогать в озеленении города. В Северной столице представили проект переработки органических отходов "ЭкоХорека" (Eco Hotels Restaurants Cafes).

Ежедневно в процессе работы одного городского кафе образуется примерно центнер органических отходов - овощные очистки, недоеденные клиентами блюда, продукты с истекшим сроком годности. Если учесть, что в Северной столице сейчас работает более восьми тысяч предприятий общественного питания, цифра получается просто ужасающей - 800 тонн отходов ежедневно. Органика гниет - и отравляет почву и воду, а люди страдают от неприятного запаха. Кроме того, смешанный мусор затрудняет сортировку и, следовательно, переработку. В советское время с этим пытались бороться, выставляя на лестничных площадках обычные открытые бачки для пищевых отходов. Вернуться к этой практике невозможно, но технологии позволяют вывести ее на новый виток.

Фото: Анатолий Вергун/РИА Новости
Почему попытки раздельного сбора мусора терпят неудачу

- В кафе и ресторанах наладить сортировку мусора проще, чем дома, - поясняет заместитель председателя комитета Деловой России по природопользованию и экологии, координатор проекта Наталья Беляева. - Сейчас у нас 10 участников, в том числе входящие в топ-100 ресторанов мира.

Прежде всего участники проекта налаживают раздельный сбор органики и пластика, стекла, бумаги, даже винных пробок. Также отдельно сортируют растительные и животные, например, мясные и рыбные косточки в один контейнер, а картофельные очистки - в другой. Разделенный на фракции органический мусор компания - партнер проекта вывозит на спецплощадку в Гатчинском районе Ленинградской области, где установлено оборудование для переработки. Сначала предполагалось, что место подберут в черте города, чтобы сократить расходы на перевозку, однако это оказалось нежелательным по санитарным соображениям.

В рамках проекта тестируется три типа перерабатывающего оборудования, которое позволяет производить из органических отходов высушенную биомассу, биогаз или компост. Эффективность поражает: в приемник загружается 125 килограммов отходов, которые за восемь часов превращаются в 400 граммов удобрения. На ощупь оно похоже на чернозем, а пахнет почему-то черносливом. Такой компост можно использовать, например, для подкормки растений в городских садах и парках. Как рассказала вице-губернатор Санкт-Петербурга - руководитель администрации губернатора Любовь Совершаева, соответствующие переговоры уже ведутся.

В кафе и ресторанах наладить сортировку мусора проще, чем дома и такой опыт очень важен для города

- Ботанический сад это принимает, - подтвердила она, отвечая на вопрос корреспондента "РГ". - Кроме того, есть проект возрождения Оранжереи Таврического сада. А дальше мы думаем, что в наших садах и парках и такой компост будем применять.

Оборудование для тестирования технологий производители предоставили бесплатно сроком на один год. Однако еще до истечения этого срока инициаторы готовы выйти на новый этап: в феврале 2020 года будут закуплены новые машины, которые позволят за один цикл перерабатывать до двух тонн органических отходов.

Уже понятно, что результат петербургского эксперимента интересует и городские, и федеральные власти.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
Почему "мусорная реформа" начинается с контейнерной площадки

- Этот проект объединяет ресторанный бизнес, переработчиков отходов и органы власти для того, чтобы ответственно решить основную проблему - неконтролируемое образование отходов, - отметил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, который принял участие в презентации. - Сейчас все пищевые отходы в России, 17 миллионов тонн, попадают на свалки и полигоны, где становится источником загрязнения почвы, воды и воздуха. Это треть всех коммунальных отходов в стране. Я рад, что именно Петербург стал первым городом, который сможет предложить одно из решений этой волнующей всех проблемы.

В ближайшее время стороны будут изучать экономический механизм рециклинга органических отходов и вовлечения их в оборот. Компания-оператор участвует в нем бесплатно, используя "ЭкоХорека" как тестовую площадку для изучения проблемы раздельного сбора мусора. Рестораторы - сознавая свою экологическую ответственность, а в будущем - оптимизируя расходы на отходы. Для регионов интересно сокращение площади полигонов, ведь объем переработанной органики в десятки раз меньше, чем исходного сырья, да еще и может быть использован, а не захоронен. По истечении тестового периода на совет при губернаторе Санкт-Петербурга по малому и среднему бизнесу планируется вынести вопрос о преференциях компаниям, которые будут вовлечены в новую систему переработки биомусора, а также о государственном участии.

- Если проект покажет свою эффективность, такие установки будут закуплены, причем не только городом, - отметила Любовь Совершаева. - Я думаю, сам бизнес на это пойдет.

Прямая речь

Вадим Петров, руководитель Проектного офиса федерального проекта "Чистая страна" Минприроды России:

- На данном этапе отсечение органических отходов упростит утилизацию ТБО в целом, поэтому инициативу, которая носит добровольный характер, нельзя не поддерживать. Кроме того, главная цель мусорной реформы - минимизация количества отходов и максимальное вовлечение их во вторичный оборот. Стоит помнить слова Менделеева о том, что утилизация - это превращение бесполезного в полезное.

Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург "Мусорная" реформа
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