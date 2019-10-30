В Петербурге умерла дочь Ирины Богачевой музыкант Елена Гаудасинская

Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории умерла на 53-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба музыкального вуза.

Информации о причинах смерти не сообщается, о дате прощания будет объявлено дополнительно.

Елена Гаудасинская - дочь оперной певицы Ирины Богачевой и оперного режиссера Станислава Гаудасинского. О смерти стало известно незадолго до начала концерта памяти ее матери, который состоится сегодня вечером в Концертном зале Мариинского театра. Гаудасинская возглавила кафедру концертмейстерского мастерства в 2007 году, до этого много лет преподавала там же в консерватории, которую в свою время окончила. За свою творческую жизнь работала с ведущими певцами страны, среди которых Виргилиюс Норейка и Зураб Соткилава, а также с огромным числом молодых исполнителей.

С 2002 года Елена выступала в составе организованного ею трио "Эрмитаж" вместе с заслуженным артистом России Сергеем Словачевским (виолончель) и лауреатом международного конкурса Ренатой Бахрах (скрипка). Коллектив вел обширную концертную деятельность в России и за рубежом. Кроме того, в 2003 году она создала и возглавила ежегодный конкурс-фестиваль "Три века классического романса" и конкурс оперных певцов "Санкт-Петербург".