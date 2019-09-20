Оперная певица Ирина Богачева скончалась в Петербурге

В возрасте 80 лет скончалась народная артистка СССР оперная певица Ирина Богачева, сообщили "РГ" в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

Известно, что Ирина Богачева умерла накануне. Дата и место прощания пока не объявлены.

Ирина Богачева - это один из символов Петербурга. Она родилась в 1939-м году в Ленинграде, ее семья оставалась в осажденном городе все дни блокады.

Родители Богачевой были связаны с техническими науками, но ее привлекало искусство. Она окончила консерваторию имени Римского-Корсакова, с 1963 года стала солисткой Мариинского театра.

Также Марина Богачева активно преподавала в самой консерватории, была профессором и председателем Совета по вокальному искусству.

Меццо-сопрано Ирины Богачевой известно по всему миру. Она исполняла ведущие партии в операх Бизе, Чайковского, Прокофьева, Мусургского.

Ирина Богачева становилась лауреатом Государственных премий, также она награждена орденом "За заслуги перед Отечественом" IV и III степеней и "Звездой Вернадского" II-степени.

В 2017 году Ирина Богачева стала лауреатом театральной премии "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.