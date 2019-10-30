В Петербурге установили новые льготы для пожилых людей

В Санкт-Петербурге граждан, достигших 70-летнего возраста, в органах государственной власти и местного самоуправления будут принимать в первоочередном порядке. Закон об этом подписал губернатор города Александр Беглов.

Суть дополнительных гарантий заключается в том, что любой петербуржец, если ему уже исполнилось 70 лет и он по какой-либо необходимости пришел на личный прием в любой чиновничий кабинет, будет там принят без очереди. Это касается кабинетов сотрудников органов государственной власти, чиновников муниципалитетов и внутригородских муниципальных образований Петербурга. Закон опубликован на официальном сайте администрации города.

В пресс-службе администрации Северной столицы пояснили: необходимость этих изменений обоснована тем, что жители города, достигшие 70-летнего возраста, нуждаются в особой социальной поддержке и дополнительных гарантиях защиты их прав и интересов.

Пожилым людям, зачастую обремененным многочисленными хлопотами, бывает непросто высидеть очередь у кабинета того или иного чиновника, если надо получить какую-то справку или решить насущный жизненный вопрос.

Этот закон, к слову сказать, продолжает линию, взятую городом на максимально бережное отношение к пожилым людям.

Так, летом этого года в Петербурге была открыта служба социальных участковых, объединяющая и координирующая деятельность медиков и соцработников. Для удобства пенсионеров внедрена так называемая Единая карта петербуржца, позволяющая использовать ее для различных сервисов - от транспорта до поликлиник.

Справка "РГ"

Санкт-Петербург - один из городов-лидеров по числу долгожителей. Сегодня свыше 1,1 миллиона его жителей - люди старше 60 лет, из них почти 27 тысяч человек старше 90 лет. Свыше 280 горожан перешагнули столетний рубеж. По итогам 2024 года в Северной столице планируется понизить смертность населения старше трудоспособного возраста до 3114,2 на 100 тысяч человек (сегодня она составляет 3405,0).