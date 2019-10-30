В Петербурге квартиру Пушкина выставили на продажу за 55 млн рублей

В Петербурге частное лицо выставило на продажу 100-метровую квартиру на Набережной Кутузова, 32, где в 30-е годы позапрошлого века жил великий поэт и писатель Александр Пушкин.

Как сообщил риелтор Руслан Соешев, в доходом доме по Набережной Кутузова поэт прожил с 1834 по 1836 годы и именно здесь были написаны его знаковые повести - "Капитанская дочка" и "Пиковая дама", созданы черновики для "Египетских ночей". В квартире ему очень нравилось расположение, до Летнего сада великий поэт мог ходить в тапочках, о чем и сообщал в своем дневнике.

Пушкин жил широко, принимал в гостях Николая Гоголя, Владимира Одоевского, Василия Жуковского. Правда, сама эта квартира ему никогда не принадлежала, он арендовал трешку у князя Вяземского.

Послед отъезда Пушкина жильцы в квартире менялись часто. В последние годы вся она принадлежала одной состоятельной петербургской семье. Расстаться с квартирой она решила за 55 миллионов рублей.