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30.10.2019 15:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На жилье и на дрова

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 245(8003)
В Поморье соцподдержка сельских медиков с 2020 года будет напрямую финансироваться из регионального бюджета.

Сельские больницы, амбулатории и ФАПы сейчас финансируются за счет средств ОМС, а это не учитывает такие траты врачей, фельдшеров и медсестер, как оплата жилищно-коммунальных услуг и закупка дров для домов с печным отоплением. Работодатели сами компенсируют эти затраты. Это не только приводит больницы к закредитованности, но и ставит сельскую медицину в неравные условия по сравнению с городской.

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- У каждой медицинской организации свое финансово-экономическое положение, но получатели соцподдержки не могут быть заложниками этих обстоятельств. Переход на прямое финансирование из регионального бюджета - первый шаг к оздоровлению экономической ситуации в системе здравоохранения, - пояснил председатель профильного комитета областного собрания Сергей Эммануилов.

Прямое финансирование позволит центральным районным больницам экономить по четыре-пять миллионов рублей в год, которые прежде уходили на оплату жилья и дров для медработников. В 2020 году на эти цели бюджету понадобится дополнительно 77 миллионов рублей. Необходимый законопроект принят сразу в двух чтениях.

Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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