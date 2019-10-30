Эксперт: Экспорт зерна серьезно увеличил убытки селян

За семь месяцев 2019 года положительное сальдо прибылей и убытков отмечено во всех отраслях российской экономики, кроме сельского хозяйства, лесного хозяйства и добычи полезных ископаемых - показывает исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении "РГ").

Финансовый результат сельскохозяйственной отрасли (прибыль прибыльных компаний отрасли минус убыток убыточных) снизился на 16,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за трехкратного роста убытков компаний.

Следует отметить, что прибыль выросла более чем на четверть - на 27,3 процента (на 56,13 миллиарда рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Однако убытки тянут отрасль вниз. Даже рост прибыли компаний не смог компенсировать рост убытков на 83,6 миллиарда.

"В сельскохозяйственной отрасли прибыль превышает убытки лишь в два раза. То есть, на каждые два заработанных рубля приходится один потерянный рубль. Если сравнивать с более благополучными отраслями, где разрыв между прибылью и убытками может достигать десятков раз, ситуация настораживает", - говорит председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова. По ее мнению, одним из возможных факторов для селян "стало сокращение продажи пшеницы за рубеж".

"За семь месяцев 2019 года экспортеры пшеницы недосчитались 1,6 миллиарда долларов, то есть примерно 80 миллиардов рублей, - поясняет Елена Трубникова. - Эта сумма примерно соответствует росту убытков сельхозпроизводителей с начала года".

В чем причина и какие прогнозы на будущее? С этими вопросами "РГ" обратилась к президенту Российского зернового союза Аркадию Злочевскому. "Снижения экспорта зерна в этом сезоне не будет (нынешний сельскохозяйственный сезон начался с 1 июля 2019 года и завершится 1 июля 2020 года - прим. ред), - успокоил Злочевский. - Просто по-другому, чем в прошлом сезоне, распределено время по отгрузкам. Мы в первой половине сезона грузим менее активно, а во второй половине будем делать это гораздо интенсивнее. Отсюда и показатели по финансам. Снизились внутренние цены, правда, не сильно относительно прошлого сезона. А мировые цены припали довольно существенно. Сейчас экономика мировых продаж уже выправляется, и ведется работа по всем фронтам, чтобы как-то снизить издержки на внутреннем рынке. Так что паритет обязательно будет. Он будет образован под давлением излишков, которые сейчас скапливаются на территории России и, естественно, это выдавит во второй половине сезона значительные объемы на экспорт".

Проверено на месте

Ситуация в российских зерновых регионах разная. Где-то, действительно, экспорт зерна упал, где-то без изменений, а есть и такие, которые идут с опережением.

В Ростовской области выручка от экспорта зерна просела сразу на 33,4 процента (к 20 октября пшеницы продано на 1,84 миллиарда долларов). По словам редактора Национального аграрного агентства Дмитрия Беляева, одной из основных причин снижения экспорта стало изменение мировой рыночной конъюнктуры.

"Сильные колебания цен на мировом рынке в этом году привели к тому, что некоторые российские трейдеры, которые ранее заключили большие контракты на поставки, оказались в сложной ситуации, - пояснил Беляев. - Они заключили контракты по достаточно высоким ценам. Чтобы исполнить договоры и не нарваться на огромные штрафы, стали покупать зерно у сельхозпроизводителей на несколько долларов дороже объективной рыночной цены. И получилось так, что прямо во время уборки, на фоне падения мировых цен, пшеница внутри страны дорожала. И оказалась временно неконкурентоспособной".

Сейчас на традиционных для ростовских экспортеров рынках Причерноморского региона свое зерно сопоставимого качества и по более низким ценам предлагают Украина, Франция и Румыния. Россияне даже проиграли крупный тендер на поставку зерна в Египет. Кроме того, один из ключевых покупателей зерна из ростовских портов, Турция, почти остановила закупки. Тем не менее, у региона есть хорошие шансы заработать на экспорте зерна в этом сезоне.

Основными странами-импортерами продукции из Ростовской области в 2019 году являются Турция, Египет, Бангладеш, Украина, Иран, Китай, Иордания и Саудовская Аравия.

В Оренбуржье в нынешнем сезоне объем экспорта останется на уровне прошлого сезона или чуть меньше - немного снизился урожай. Основные покупатели оренбургского зерна - Казахстан, Латвия, Азербайджан. В дальнейшем Оренбуржье планирует наращивать экспорт зерна. Особый интерес представляет знаменитая оренбургская пшеница твердых сортов. Благодаря уникальным климатическим условиям степного края она считается одной из лучших в мире по содержанию белка.

В Алтайском крае в этом календарном году за восемь месяцев сельхозпроизводители наторговали зерном на 19 миллионов долларов (годом ранее 9,3 миллиона долларов). В физическом объеме - это более 100 тысяч тонн пшеницы. В прошлом году за это время аграрии экспортировали 54 тысячи тонн.

Рост экспорта пшеницы в регионе связывают с увеличением господдержки по субсидированию расходов на транспортировку сельхозпродукции. Число алтайских компаний-экспортеров, получающих такие субсидии, увеличилось в полтора раза, настолько же возросли и объемы компенсаций транспортных затрат. "Даже при высоких ввозных пошлинах в том же Китае наша продукция вполне конкурентоспособна", - подчеркивает президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман.

На Ставрополье тоже неплохая выручка. Здесь реализовали зерновых на 113,3 миллиона долларов, что на 26,6 процента больше прошлого года. Как рассказали в Минсельхозе Ставропольского края, цены на зерно в этом году уже превышают 10 тысяч рублей за тонну, в плюсе и производители, и трейдеры. Особенно в министерстве подчеркнули, что зерно экспортируется с нулевой ставкой НДС. Больше 87 процентов урожая этого года - продовольственная пшеница.