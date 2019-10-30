Евпаторийский фестиваль поборется за звание лучшего в России

"Летние вечера на Караимской", которые проходят каждое лето в Евпатории, заняли третье место в региональном финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019.

Театр на ходулях участвует в фестивале каждый год. Фото: Пресс-служба Евпаторийского центра культуры и досуга

Премия проводится с 2012 года при информационной поддержке Ростуризма. К участию в финале регионального конкурса премии Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов отобрали 159 проектов из 33 регионов России.

Проект крымского фестиваля, который проводят Евпаторийский центр культуры и досуга и культурно-этнографический центр "Малый Иерусалим", на конкурсе представила менеджер городского "Туристско-информационного центра" Анастасия Закреничная. По ее словам, мероприятие заявили в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры в городе с населением более ста тысяч человек".

- Мы подготовили презентацию проекта, ответили на вопросы членов жюри, связанные с историей фестиваля, и предоставили видео о "Вечерах", - рассказывает Закреничная. - Жюри очень понравилось, что фестиваль проводится еженедельно на протяжении всего лета и даже нескольких недель сентября (в зависимости от погодных условий). В основном, на конкурсе представляли проекты, рассчитанные либо на один день, либо на несколько дней подряд в течение максимум недели.

Высоко отметили члены жюри и тематическую палитру "Летних вечеров на Караимской".

- Поскольку 2019-й объявлен в России годом театра, этим летом, например, одна из программ фестиваля была посвящена театру, - поясняет Анастасия. - Традиционно одна программа посвящена национальным культурам Крыма, когда, помимо музыкальных и хореографических номеров творческих коллективов, вниманию туристов представлены блюда различных народов полуострова, народные костюмы и так далее. К тому же, неотъемлемой частью фестиваля является "Город мастеров" - собрание неподалеку от сцены представителей народных ремесел.

Закреничная также подчеркнула, что в "Вечерах" наряду с крымчанами участвуют артисты из других регионов России. Так, в этом году на фестивальной сцене выступили гости из Мордовии и Самары, где, кстати, в ноябре фестиваль поборется за победу в финале премии Russian Event Awards 2019.

Директор центра "Малый Иерусалим" Радик Исякаев заявил "РГ", что в следующем году планируется расширить географию участвующих в фестивале артистов.

- Перед нами стоит задача сделать фестиваль еще лучше, красочнее, привлекательнее, - признался он.

P.S.

Фестиваль "Летние вечера на Караимской" проходит в Евпатории на одноименной улице каждое лето с 2010 года. Фестивальная сцена расположена на пешеходном туристическом маршруте "Малый Иерусалим", который включает в себя главные исторические достопримечательности города: Текие дервишей, восточные ворота крепости Гезлев, армянскую церковь Святого Николая, ремесленную синагогу Егия-Капай, караимские кенасы, мечеть Джума-Джами, Свято-Николаевский собор. Помимо концертных программ, фестиваль включает в себя выставки-продажи предметов декоративно-прикладного творчества, мастер-классы умельцев городской артели ремесленников, перфоманс Театра живой скульптуры и Театра на ходулях Евпаторийского Центра культуры и досуга, "Библиотечный киоск" Центральной библиотечной системы города и многое другое.