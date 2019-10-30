Евпаторийский фестиваль поборется за звание лучшего в России

Новости

Матвиенко: Финансирование фонда защиты прав соотечественников увеличено 11:33
Лукашенко принял участие в открытии пансионата в центре онкологии и радиологии 11:31
Турция прокомментировала сообщения о планах закупки российских Су-35 11:30
Матвиенко: Иностранные студенты смогут подрабатывать в России 11:24
В Ярославле отстранили от работы педагога детсада, где избили ребенка 11:21
Во Владивостоке впервые прошел фестиваль идей и технологий 11:16
Фото: В Новосибирск привезли пару цепкохвостых дикобразов 11:15
В Приморье пограничники изъяли краснокнижного осетра на 88,5 млн 11:10
Три человека погибли во время массовой стрельбы в Калифорнии 11:08
Исследование: После сдачи квартиры у москвича останется 35 тысяч рублей 10:58
Шойгу: Меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда 10:57
В Улан-Удэ пострадавший при взрыве в кафе юноша пошел на поправку 10:44
Состояние раненного при стрельбе в Забайкалье солдата ухудшилось 10:41
Под Петербургом четыре человека погибли при пожаре 10:36
В Крыму военные построят 20-километровый водопровод 10:25
Названы самые популярные книги в столичных библиотеках 10:23
Количество погибших в результате паводка в Приангарье выросло до 26 10:22
Месси обошел Роналду по голам на клубном уровне 10:16
Фанаты киевского "Динамо" спели экстремистскую кричалку на матче Лиги Европы 10:10
В Якутии археологи нашли мумию женщины в меховой одежде 10:09
Fisker выпустит кроссовер на электротяге с дизайном суперкара 10:09
Автобус загорелся перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы 10:05
РЛС "Подсолнух" развернули на Дальнем Востоке и Балтике 10:01
Почта Mail.ru научилась убирать все лишнее из уведомлений о письмах 10:00
В Свердловской области поезд насмерть сбил двух девушек 09:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
30.10.2019 09:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Не томные "Вечера"

Евпаторийский фестиваль поборется за звание лучшего в России
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 245(8003)
"Летние вечера на Караимской", которые проходят каждое лето в Евпатории, заняли третье место в региональном финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019.
Театр на ходулях участвует в фестивале каждый год. Фото: Пресс-служба Евпаторийского центра культуры и досуга Театр на ходулях участвует в фестивале каждый год. Фото: Пресс-служба Евпаторийского центра культуры и досуга
Театр на ходулях участвует в фестивале каждый год. Фото: Пресс-служба Евпаторийского центра культуры и досуга

Премия проводится с 2012 года при информационной поддержке Ростуризма. К участию в финале регионального конкурса премии Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов отобрали 159 проектов из 33 регионов России.

Фото: Светлана Усольцева
В Евпатории появился первый в Крыму ТЮЗ

Проект крымского фестиваля, который проводят Евпаторийский центр культуры и досуга и культурно-этнографический центр "Малый Иерусалим", на конкурсе представила менеджер городского "Туристско-информационного центра" Анастасия Закреничная. По ее словам, мероприятие заявили в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры в городе с населением более ста тысяч человек".

- Мы подготовили презентацию проекта, ответили на вопросы членов жюри, связанные с историей фестиваля, и предоставили видео о "Вечерах", - рассказывает Закреничная. - Жюри очень понравилось, что фестиваль проводится еженедельно на протяжении всего лета и даже нескольких недель сентября (в зависимости от погодных условий). В основном, на конкурсе представляли проекты, рассчитанные либо на один день, либо на несколько дней подряд в течение максимум недели.

Высоко отметили члены жюри и тематическую палитру "Летних вечеров на Караимской".

- Поскольку 2019-й объявлен в России годом театра, этим летом, например, одна из программ фестиваля была посвящена театру, - поясняет Анастасия. - Традиционно одна программа посвящена национальным культурам Крыма, когда, помимо музыкальных и хореографических номеров творческих коллективов, вниманию туристов представлены блюда различных народов полуострова, народные костюмы и так далее. К тому же, неотъемлемой частью фестиваля является "Город мастеров" - собрание неподалеку от сцены представителей народных ремесел.

Фото: Государственный академический музыкальный театр Республики Крым
Крымский театр привез на Урал четыре фуры декораций

Закреничная также подчеркнула, что в "Вечерах" наряду с крымчанами участвуют артисты из других регионов России. Так, в этом году на фестивальной сцене выступили гости из Мордовии и Самары, где, кстати, в ноябре фестиваль поборется за победу в финале премии Russian Event Awards 2019.

Директор центра "Малый Иерусалим" Радик Исякаев заявил "РГ", что в следующем году планируется расширить географию участвующих в фестивале артистов.

- Перед нами стоит задача сделать фестиваль еще лучше, красочнее, привлекательнее, - признался он.

P.S.

Фестиваль "Летние вечера на Караимской" проходит в Евпатории на одноименной улице каждое лето с 2010 года. Фестивальная сцена расположена на пешеходном туристическом маршруте "Малый Иерусалим", который включает в себя главные исторические достопримечательности города: Текие дервишей, восточные ворота крепости Гезлев, армянскую церковь Святого Николая, ремесленную синагогу Егия-Капай, караимские кенасы, мечеть Джума-Джами, Свято-Николаевский собор. Помимо концертных программ, фестиваль включает в себя выставки-продажи предметов декоративно-прикладного творчества, мастер-классы умельцев городской артели ремесленников, перфоманс Театра живой скульптуры и Театра на ходулях Евпаторийского Центра культуры и досуга, "Библиотечный киоск" Центральной библиотечной системы города и многое другое.

Культура Культурный обмен Культура Театр Музыкальный театр Культура Театр Танец Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названа причина расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли
Лавров: Действия РФ, Ирана и Турции признаны Дамаском, американские - нет
Три человека погибли во время массовой стрельбы в Калифорнии
Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании