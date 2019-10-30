На краснодарской площади сразились в бою рыцари Средневековья

В этот день площадь Пушкина столицы края превратилась в настощее ристалище - здесь состоялся фестиваль-конкурс "Эфес Кубани". Вооруженные клинками представители клубов исторической реконструкции из разных уголков региона соревновались в артистическом фехтовании и боевом танце.

Победителей состязания, организованного Туристско-информационным центром Краснодара, выбирали в номинациях "Соло", "Дуэт" и "Группа".

- Сценический бой - это придуманный поединок, в котором безопасность партнера стоит на первом месте, но поставлен он так, чтобы зритель поверил: соперники сошлись для серьезной схватки. Причем все комбинации, блоки, удары реалистичны и соответствуют исторической технике, - рассказывает руководитель краснодарского общественного театра "ВоТ" Евгений Потемкин. - Обучиться этому искусству под силу каждому: наш театр проводит бесплатные занятия для всех желающих. Возраст не имеет значения - поверьте, сложнее найти актера-любителя, которому за шестьдесят, чем двадцатилетнего студента.

Каждая дуэль имеет свою предысторию и разворачивается по захватывающему сценарию. В одной схватке соперники яростно атакуют друг друга до, так сказать, победного конца, в другом случае зачинщиком становится "хулиган", бросающийся с холодным клинком к девушке. Мгновение - и артистка виртуозно освобождается от острия. Боевые номера чередуются с кавказскими зажигательными танцами и отрывками из фильмов.

Во времена Александра Невского обыкновенно использовали клинок массой не более 900 граммов

- На самом деле в кино сценический бой представлен очень широко. Вспомнить хотя бы поединок на рапирах в народной комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Несмотря на возможность дублей, постановка требует от актеров изнуряющих репетиций, - объясняет зрителям заслуженный артист России Станислав Сальников.

На празднике также работала выставка средневекового оружия: гостям показали кольчугу, шлем и щиты. В отдельной зоне можно было подержать в руке меч и узнать, как им пользовались наши предки. Если кто-то верит рассказам о том, что древние воины рубились мечами массой 10, а то и 30 килограммов, то спешим развеять миф. По словам участников фестиваля, во времена Александра Невского, к примеру, обыкновенно использовали клинок массой не более 900 граммов.

- Даже тяжелые доспехи надевали только перед боем, - отмечает руководитель Краснодарской гильдии фехтования Тарас Верпеко. - На занятиях мы используем двуручные длинные мечи, выкованные в кузнечных мастерских, с загнутым кончиком и затупленные. Такой клинок применялся в Германии и Риме в XIV-XVI веках не только на полях сражений, но и горожанами для личной обороны.

Некоторые гости фестиваля спрашивали: "Зачем брать в руки меч по рыцарской традиции?" Сотни увлеченных людей уверены, что такие занятия позволяют глубже прикоснуться к истории, а еще заменяют фитнес. На первых порах новички тренируют физическую выносливость, ловкость и только потом осваивают боевые движения и удары. Ведь даже в 20-секундном бою изрядно устаешь. В качестве страховки - специальные кевларовые куртки и шлемы. К слову, средневековые поединки увлекают не только мужчин, но и девушек.

Между тем

В Железноводске состоялся Всероссийский исторический фестиваль средневекового боя "Железные люди". На площадках, раскинувшихся на 30 гектарах, свое мастерство продемонстрировали несколько сотен энтузиастов исторической реконструкции из десятков регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Многочисленные туристы, приехавшие со всех курортов Кавминвод, могли посетить средневековые ярмарки, посмотреть на работу кузнецов и мастеров других старинных ремесел. Это одно из 250 мероприятий, которые запланированы на Ставрополье в рамках реализации стратегии развития событийного туризма в регионе.