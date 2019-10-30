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30.10.2019 13:48
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Венгерский барьер

Гандбольная "Кубань" в Кубге ЕГФ сыграет с венгерском "Эрдом"
Текст: Виктор Ковалев (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 245(8003)
В штаб-квартире Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка ЕГФ среди женских команд. Соперником краснодарской "Кубани" в этом раунде престижного турнира стал венгерский клуб "Эрд", представляющий город-спутник Будапешта.

Первый матч пройдет на площадке соперника 10 ноября. Ответный поединок, который и определит сильнейшего в этой дуэли (победитель получит путевку в групповой этап Еврокубка), назначен на пятницу, 15 ноября. Причем впервые в истории игра состоится в краснодарском "Баскет-Холле", вмещающем 7,5 тысячи зрителей. Дело в том, что в этот день привычный для желто-зеленых трехтысячный дворец спорта "Олимп" оказался занят концертами.

Фото: РИА новости www.ria.ru
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Что касается самого противостояния, то оно ожидается крайне трудным для молодого кубанского коллектива.

- Пожалуй, нам достался самый сильный из всех возможных оппонентов, - сказал в разговоре с корреспондентом "РГ" советник генерального директора гандбольного клуба "Кубань", заслуженный тренер СССР и России Александр Тарасиков. - Национальное первенство Венгрии, в котором "Эрд" регулярно завоевывает бронзовые медали, уже много лет считается одним из сильнейших на континенте. А его лидер - клуб "Дьер" - является действующим победителем Лиги чемпионов.

С 2010 года "Эрдом" неизменно руководит главный тренер Эдина Сабо, в свое время успешно выступавшая за сборную своей страны. Игру клуба во многом определяют его главные бомбардиры: звездная бразильянка Алешандра До Насименто и разыгрывающая Габриэлла Тот. За национальную команду Венгрии также выступают голкипер Кинга Янурик, линейные Анетт Кишфалуди и Лаура Сабо и полусредняя Николетт Кишш.

Спорт Виды спорта Гандбол Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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